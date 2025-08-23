Και η ΕΟΚΑ Β’ έτεκεν ΕΟΚΑ Γ΄

Γράφει ο Ρήγας

Θέλεις να γράψεις για τα εγκλήματα της ΕΟΚΑ Β’; Έκαμαν πολλά.» Είπε ο Κυριάκος και συνέχισε: «Όλο το καλοκαίρι δεν έγραψες κάτι εκτός από τον έπαινο για τον γιο του Αμμοχωστιανού Κίκη Καζαμία, Ανδρέα. Τους έβρεξε όσα τους καταλογίζει η αλήθεια για την Αμμόχωστο. Έγραψες, δεύτερο, για τις ευθύνες όσων έκαμαν την τραγωδία της φωτιάς θεατρική αυτοπροβολή» «Καμένοι άνθρωποι, περιουσίες, φίλε, μαζί τους και η αλήθεια. Χυδαιότητα όσων μας προδίδουν. Ξεπλένονται στο ψέμα τους. Έτσι και η ΕΟΚΑ Β’. Με την ιδεολογία του "καθήκοντος της Ένωσης" και με πράξη το πραξικόπημα, έδωσαν νομιμότητα στην επέμβαση Τουρκίας. Το πραξικόπημα σίγουρη η κατάλυση του συντάγματος, εύκολη διχοτόμηση. Φίλε μου, την ίδια ώρα που ο Αττίλας απέκτησε από την ΕΟΚΑ Β’ άδεια απόβασης. Την ίδια ώρα που χρειαζόταν κάθε δυνατότητα ψύχραιμης σκέψης, νέα εγκλήματα δικαίωναν τη βαρβαρότητα του Αττίλα. Αναφορές σε αυτά τα εγκλήματα κρατούν ακόμα στο πρόσωπο της ελληνοκυπριακής κοινότητας τον χαρακτηρισμό των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Το γνωρίζεις, είμαι σίγουρος. Απέναντι στην εισβολή, εμφανιστήκαμε ελέω ΕΟΚΑ Β’ ανθρώπινα κτήνη». Αυτά μας απέδωσε ο ΟΗΕ και ο διεθνής Τύπος. Γιατί το κρύβουν, γιατί δεν αντέχουν την εξίσωσή μας με τις βαρβαρότητες του Αττίλα! 14 Αυγούστου 1974 λοιπόν ομάδα της ΕΟΚΑ Β’ που δεν στάθηκε στο μέτωπο στην πρώτη φάση της εισβολής, κάτοικοι του χωριού Περιστερώνας ένοπλοι τρομοκράτες εισήλθαν στα γειτονικά μικρά τουρκοκυπριακά χωριά, Μαράθα, Σανταλάρης, Αλόα και χωρίς την παρουσία ανδρών αυτών των κοινοτήτων συνάθροισαν τα γυναικόπαιδα και επιδόθηκαν σε βιασμούς, βασανισμούς, ακρωτηριασμούς Τα σώματα των φονευθέντων 126 συνολικά κατέληξαν σε ομαδικούς τάφους. Όχι μόνο καμιά ευθύνη, τραγικό, κάθε ένας από τους δολοφόνους είχε το μέλλον του αστιγμάτιστο, τόσο που θα μπορούσε να γίνει ηγούμενος σε μεγάλη μονή. Η Κύπρος, φίλε μου, χρειάζεται δικαιοσύνη και δημοκρατία, όχι νέους Γρίβες με την ΕΟΚΑ Γ’ τους.

rigascy@gmail.com