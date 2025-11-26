Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γαλλία: Ο ζωολογικός κήπος Μποβάλ αποχαιρετά τα μοναδικά γιγάντια πάντα του

Σύμφωνα με τη Le Monde, το ταξίδι τους στην Κίνα είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2027, ωστόσο τα πάντα χρειάστηκε να αναχωρήσουν νωρίτερα λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας της Huan Huan.

Το μοναδικό ζευγάρι γιγάντιων πάντα που φιλοξενούνταν στη Γαλλία αποχώρησε από τον ζωολογικό κήπο Μποβάλ στο Saint-Aignan την Τρίτη 25/11, υπό το βλέμμα λίγων θαυμαστών, για να επιστρέψει νωρίτερα από το προγραμματισμένο στην πατρίδα του, την Κίνα, λόγω σοβαρών ιατρικών λόγων.

Τα χαριτωμένα ζώα ταξίδεψαν μέσα σε ειδικές κλουβες, συνοδευόμενες από 180 κιλά φρέσκου μπαμπού και αρκετά δοχεία νερού.

Κατά της αναχώρησή τους, τα πάντα φάνηκαν ήρεμα, με τον διευθυντή του πάρκου να σχολιάζει με συγκίνηση πως η Huan Huan «συνέχισε κανονικά τη ρουτίνα της σαν να μην συνέβαινε τίποτα».

Τα πάντα λίγο πριν το μεγάλο τους ταξίδι

Το ζευγάρι των πάντα ήταν δώρο της Κίνας στη Γαλλία το 2012 και από τότε συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία του ζωολογικού πάρκου Μποβάλ, καθώς το 2023 προσέλκυσε πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες.

Η ειδική κλούβα της Χουάν Χουάν

Η επιστροφή των πάντα στην Κίνα σηματοδοτεί και τη συνέχιση της λεγόμενης «διπλωματίας των πάντα», με τα ζώα να αποτελούν εργαλείο επιρροής στις διεθνείς σχέσεις.

Οι ειδικές κλούβες των δύο πάντα

«Μην ανησυχείτε, αγαπητοί Γάλλοι φίλοι, νέα γιγάντια πάντα θα φτάσουν στο μέλλον», δήλωσε ο Chen Dong, επικεφαλής υποθέσεων στην Κινεζική Πρεσβεία, από το αεροδρόμιο του Roissy, καθώς το αεροσκάφος με τα πάντα ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

cnn.gr

