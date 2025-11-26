Γαλλία: Ο ζωολογικός κήπος Μποβάλ αποχαιρετά τα μοναδικά γιγάντια πάντα του

Το μοναδικό ζευγάρι γιγάντιων πάντα που φιλοξενούνταν στη Γαλλία αποχώρησε από τον ζωολογικό κήπο Μποβάλ στο Saint-Aignan την Τρίτη 25/11, υπό το βλέμμα λίγων θαυμαστών, για να επιστρέψει νωρίτερα από το προγραμματισμένο στην πατρίδα του, την Κίνα, λόγω σοβαρών ιατρικών λόγων.

Σύμφωνα με τη Le Monde, το ταξίδι τους στην Κίνα είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2027, ωστόσο τα πάντα χρειάστηκε να αναχωρήσουν νωρίτερα λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας της Huan Huan.

Τα χαριτωμένα ζώα ταξίδεψαν μέσα σε ειδικές κλουβες, συνοδευόμενες από 180 κιλά φρέσκου μπαμπού και αρκετά δοχεία νερού.

Κατά της αναχώρησή τους, τα πάντα φάνηκαν ήρεμα, με τον διευθυντή του πάρκου να σχολιάζει με συγκίνηση πως η Huan Huan «συνέχισε κανονικά τη ρουτίνα της σαν να μην συνέβαινε τίποτα».

Τα πάντα λίγο πριν το μεγάλο τους ταξίδι

Το ζευγάρι των πάντα ήταν δώρο της Κίνας στη Γαλλία το 2012 και από τότε συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία του ζωολογικού πάρκου Μποβάλ, καθώς το 2023 προσέλκυσε πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες.

Η ειδική κλούβα της Χουάν Χουάν

Η επιστροφή των πάντα στην Κίνα σηματοδοτεί και τη συνέχιση της λεγόμενης «διπλωματίας των πάντα», με τα ζώα να αποτελούν εργαλείο επιρροής στις διεθνείς σχέσεις.

Οι ειδικές κλούβες των δύο πάντα

«Μην ανησυχείτε, αγαπητοί Γάλλοι φίλοι, νέα γιγάντια πάντα θα φτάσουν στο μέλλον», δήλωσε ο Chen Dong, επικεφαλής υποθέσεων στην Κινεζική Πρεσβεία, από το αεροδρόμιο του Roissy, καθώς το αεροσκάφος με τα πάντα ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Giant #pandas Huan Huan and Yuan Zai arrived safely in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, on Wednesday after traveling on a chartered flight from #France. They were then transferred to the quarantine facility at the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, where… pic.twitter.com/Ncq5dNXIvy — China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 26, 2025

cnn.gr