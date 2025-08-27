Ηλεκτροδότηση: Κάποιος να αναλάβει την ευθύνη

Το κράτος μας αδυνατεί να λύσει τρέχοντα προβλήματα ξεκινώντας από τα πιο απλά και συνάμα τα πιο αναγκαία, όπως η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

Υποδομές υπάρχουν. Αυτό που δεν υπάρχει είναι στρατηγική υλοποίησης. Τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν συμβατικές μονάδες συνολικής ισχύος 420 MW, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί και παραμένουν ανενεργές, επειδή μόνο με φυσικό αέριο μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί δεν ήρθε ακόμα;

Συγκεκριμένα οι μονάδες αυτές των 420 MW είναι:

(i) Η 6η μονάδα συνδυασμένου κύκλου της ΑΗΚ που έχει ήδη εγκατασταθεί στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού, δυναμικότητας 160 MW, που έχει στοιχίσει 160 εκατομμύρια ευρώ περίπου και παραμένει εδώ και καιρό ανενεργή-ανεκμετάλλευτη.

(ii) Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός του ανεξάρτητου παραγωγού PEC, με μονάδα συνδυασμένου κύκλου δυναμικότητας 260 MW, που είναι σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής στην περιοχή Βασιλικού αλλά περιμένει το φυσικό αέριο για να μπορέσει να λειτουργήσει.

(iii) Είναι επίσης και ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Paramount Energy με μηχανές εσωτερικής καύσης, δυναμικότητας 100 MW, που προγραμματίζεται να ανεγερθεί στην περιοχή Βασιλικού και ο οποίος θα λειτουργεί μόνο με φυσικό αέριο.

Αν είχαμε αυτές τις μονάδες σε λειτουργία δεν θα συζτητούσαμε για ελλείψεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Δεν θα εκδίδονταν ανακοινώσεις και δεν θα γίνονταν εκκλήσεις από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής ηλεκτρικού φορτίου, που δεν υπάρχει παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να αποφευχθούν περικοπές ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές. Το πρόβλημα της επάρκειας είχε αναδειχθεί από το 2021, χωρίς να γίνει τίποτε. Φτάσαμε δυστυχώς στο σημείο τώρα να υποχρεωθεί ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς να προβεί σε εκ περιτροπής περικοπές σε καταναλωτές ανά το παγκύπριο, επειδή δεν υπήρχε επάρκεια ισχύος της συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τη ζήτηση ηλεκτρικού φορτίου.

Η οριακή κατάσταση που έχουμε ήδη φτάσει όσον αφορά την επάρκεια σίγουρα θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια, εάν καθυστερήσει και άλλο η έλευση του φυσικού αερίου. Θα χειροτερεύει η κατάσταση με τον χρόνο λόγω της αναμενόμενης αύξησης στη ζήτηση και ειδικά μετά το 2029, που υποχρεωτικά θα τεθούν εκτός λειτουργίας οι 6 πεπαλαιωμένες ατμοηλεκτρικές μονάδες της Δεκέλειας, συνολικής ισχύος 360 MW.

Ενόψει των πιο πάνω διερωτώνται ή προβληματίζονται οι αρμόδιοι φορείς και ιθύνοντες τι πήγε λάθος και πού έχει φτάσει αυτός ο τόπος.

Με αποτέλεσμα ο Κύπριος καταναλωτής να επιβαρύνεται με το υπέρογκο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ την ημέρα, επειδή συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε μαζούτ και ντίζελ ως καύσιμη ύλη και για αυτό έχουμε μια πανάκριβη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.