Η απόφαση της Τουρκίας για το Ισραήλ

Η απόφαση της Τουρκίας να απαγορεύσει την είσοδο ισραηλινών αεροπλάνων και πλοίων στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της από 29 Αυγούστου–2 Σεπτεμβρίου 2025 σηματοδοτεί μια σαφή κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις με το Ισραήλ.

Η Τουρκία διέκοψε πλήρως τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και έκλεισε τα λιμάνια της σε ισραηλινά πλοία, ενώ τα τουρκικά πλοία δεν επιτρέπεται να πλέουν προς ισραηλινούς λιμένες. Επιπλέον, έχει τεθεί σε ισχύ απαίτηση ναυτιλιακών εγγράφων που να επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν σχέσεις ή μεταφορά στρατιωτικού φορτίου.

Αρχικά, ανακοινώθηκε η απαγόρευση της εισόδου ισραηλινών αεροπλάνων στον εναέριο χώρο της Τουρκία, ωστόσο, διπλωματικές πηγές διευκρίνισαν ότι αυτή η απαγόρευση αφορά μόνο τις επίσημες πτήσεις του Ισραήλ (κυβερνητικά αεροσκάφη) και πτήσεις μεταφοράς όπλων ή πυρομαχικών. Οι πτήσεις αερομεταφορέων πολιτών και εμπορευμάτων σε διέλευση φαίνεται πως εξαιρούνται.

Τι προσπαθεί να πετύχει με αυτό η Αγκυρα; Η κίνηση αυτή είναι σαφής ένδειξη σοβαρής πολιτικής διαφοροποίησης από την Άγκυρα εν μέσω της σύγκρουσης στη Γάζα. Είναι μια προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να δείξει αποφασιστικότητα και να συσπειρώσει το εσωτερικό, μετατρέποντας τη σχέση της με το Ισραήλ σε θέμα ανθρωπιστικής και εθνικής προτεραιότητας. Την ίδια στιγμή η Τουρκία στέλνει μηνύματα συμπόρευσης, όχι κατ' ανάγκην με τους πολιτικούς αλλά με τους πολίτες του Αραβικού Κόσμου διεκδικώντας, όπως πάντα, την οικοδόμηση μιας πολιτικής επιρροής στους Σουνίτες, αλλά και με το Ιράν, το οποίο απώλεσε μεγάλο μέρος της επιρροής του μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στην Τεχεράνη.

Παρά την αυστηρότητα των δηλώσεων, η Τουρκία δεν οδηγεί την κρίση με το Ισραήλ στα άκρα. Στην πράξη υπάρχουν χρήσιμες «βαλβίδες προστασίας»: ο εμπορικός αυτοέλεγχος και οι τεχνικές εξαιρέσεις αφήνουν περιθώριο λειτουργίας, ειδικά για εμπορικές ροές μέσω τρίτων χωρών.

Η Τουρκία επιτρέπει ανθρωπιστικές αποστολές βοήθειας στη Γάζα (όπως ρίψεις από αέρα), υπό προϋποθέσεις, κατόπιν συμφωνίας με την Ιορδανία. Παράλληλα, το Ισραήλ στρέφεται προς εναλλακτικές μεταφορικές διαδρομές μέσω Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας, Ιταλίας και Ρουμανίας.