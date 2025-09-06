Να υποστείλουμε και την κυπριακή σημαία…

Γιαννάκης Ηρακλέους

• Η ΕΕΥ ανέστειλε τον διορισμό της απερχόμενης υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, στη Δημόσια Εκπαίδευση για έναν χρόνο, για λόγους, άκουσον, άκουσον… δημοσίου συμφέροντος! Μα ποια είναι επιτέλους η κ. Παναγιώτου; Ο μόνος τρόπος να εξυπηρετείτο το δημόσιο συμφέρον ήταν να μην εδιορίζετο υπουργός. Δυσαναπλήρωτο γαρ το κενό (των φραγμάτων) που αφήνει…

• Μοσέ Φέιγκλιν, ακροδεξιός Ισραηλινός πολιτικός, πρώην μέλος του Κοινοβουλίου (Κνεσέτ): «Κάθε παιδί, κάθε μωρό στη Γάζα είναι εχθρός. Εχθρός δεν είναι η Χαμάς. Να καταλάβουμε τη Γάζα και να την εποικίσουμε. Ούτε ένα παιδί να μην μείνει εκεί». Πιο ναζί γίνεται;...

• Μέχρι και η ακροδεξιά Ιταλίδα Πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τη γενοκτονία στη Γάζα, ενώ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι «η κατάσταση λιμού στη Γάζα συνιστά ένα ηθικό σκάνδαλο».

• Άκουσε κανείς τον Πρόεδρό μας ή τον Αρχιεπίσκοπο να αρθρώνουν την παραμικρή λέξη κατά της γενοκτονίας που διαπράττει ο επικηρυγμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Βενιαμίν Νετανιάχου; Πόσο συνάδει η εκκωφαντική σιωπή τους και η παντελής αδιαφορία είτε με το διεθνές δίκαιο το οποίο δεν περνά μέρα που να μην επικαλεστούμε είτε με το πνεύμα του Χριστιανισμού -θρησκείας της αγάπης και συμπόνιας για όλους τους ανθρώπους;

• Προς ΑΚΕΛ: Η θέση σας όσον αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία -τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- ότι δεν υποστηρίζετε ούτε τον έναν ούτε τον άλλο και ότι είστε υπέρ της Ειρήνης είναι διαχρονική; Και συγκεκριμένα, ισχύει και στην περίπτωση της ισραηλινής εισβολής στη Γάζα; Ούτε με το Ισραήλ ούτε με τους Παλαιστινίους αλλά… υπέρ της Ειρήνης;

• Άιντα Χάτζιαλιτς. Πιθανόν δεν τη γνωρίζετε. Πρόσφυγας από τη Βοσνία, πήγε στη Σουηδία με την οικογένειά της ενώ ήταν 5 χρονών. Στα 29 της έγινε η νεότερη υπουργός που διορίστηκε στη χώρα έχοντας αναλάβει το Υπουργείο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων. Ένα βράδυ, επιστρέφοντας από δείπνο, το όχημά της ανακόπηκε από την Αστυνομία για διενέργεια αλκοτέστ, με το αποτέλεσμα να δείχνει στον οργανισμό της συγκέντρωση 20 mg%, ακριβώς όσο και το επιτρεπτό όριο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Σουηδία, ένα όριο χαμηλό σε σύγκριση με αυτό των περισσότερων χωρών. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, το επιτρεπόμενο όριο είναι 22 mg%. Πού είναι η είδηση; Η υπουργός... παραιτήθηκε! Παρ' όλο που δεν είχε υπερβεί το ανώτατο όριο! «Επέλεξα να υποβάλω την παραίτησή μου γιατί αυτό που έκανα είναι τόσο σοβαρό», δήλωσε. Δεν σας θυμίζει η συμπεριφορά της τόσο την επίτροπο Νομοθεσίας της οποίας η εξέταση αλκοτέστ έδειξε συγκέντρωση 40 mg% όσο και τον απερχόμενο υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη, σύμφωνα με την ηθική του οποίου «η παραίτηση είναι μία δειλή και εύκολη πράξη, επειδή ανάληψη πολιτικής ευθύνης είναι να εντοπίζει λάθη, αδυναμίες και ελλείψεις και να προσπαθεί να βρίσκει λύσεις»!; Αν η Σουηδή υπουργός είχε την ευθιξία του Χαρτσιώτη, η λύση που θα έβρισκε θα ήταν να… ανεβάσει το ανώτατο επιτρεπτό όριο αλκοόλης ώστε να περάσει πουκάτω τζαι να βκει κούππα άπαννη. Όπως εβκήκε τζ’ η επίτροπός μας!

• Αν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα διαπιστωνόταν ότι οι Μυστικές Υπηρεσίες παρακολουθούσαν οποιονδήποτε πολίτη χωρίς την έκδοση δικαστικού διατάγματος, θα παραιτείτο ο επικεφαλής τους, αν όχι η ίδια η κυβέρνηση. Σ’ εμάς, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε κανένας αλλά ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν απαίτησαν κάτι τέτοιο! Άμπα τζαι…επνάσαν για να μεν αρκέψουν να φκάλλουν τα άπλυτα στη φόρα ο ένας του άλλου;!

• Δικαίωμά μας ο ελληνικός εθνικός ύμνος; Άλλο τόσο δεν είναι και η ελληνική σημαία; Οπόταν, η κυπριακή τι εξυπηρετεί; Να την υποστείλουμε καλό, ποιος θα ενοχληθεί; Η Τουρκία; Ούτως ή άλλως, για την Τουρκία η Κυπριακή Δημοκρατία είναι «εκλιπούσα». Άσε που το ίδιο πιστεύουν και πολλοί Ελληνοκύπριοι… αν όχι η πλειοψηφία…