Απειλείται η τριμερής κοινωνική συνεργασία

Με τα έως τώρα δεδομένα όπως προκύπτουν από τις επαφές των μερών, δύσκολα θα αποφευχθεί η τρίωρη παναπεργία αναφορικά με το θέμα την ΑΤΑ, που έχουν εξαγγείλει για την ερχόμενη Πέμπτη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι συζητήσεις των μερών αλλά και η εμμονή τους σε θέσεις οι οποίες δεν καλλιεργούν κλίμα συμβιβασμού και εμπέδωσης της εργατικής ειρήνης οδηγούν σε μια πολύ σοβαρή κρίση με ευρύτερες συνέπειες για την οικονομία.

Όπως βεβαίως γίνεται αντιληπτό, οι επαφές αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα, αλλά οι θέσεις των πλευρών εξακολουθούν να μην κινούνται σε αχτίνα προσέγγισης η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αφετηρία αναζήτησης της χρυσής τομής στην εργατική αυτή διαφορά.

Οι συντεχνίες θεωρούν ότι η πίεση, διά των απεργιακών κινητοποιήσεων είναι συμπαγής, καθολικώς αποδεκτή και πλήρως στοχευμένη. Τονίζουν δε πως η εργοδότες αλλά και κυβέρνηση θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα των εργαζομένων, οι οποίοι επιδιώκουν τη διασφάλιση των βασικών παραμέτρων που συνθέτουν τις συλλογικές συμβάσεις και οι οποίες θα πρέπει να τύχουν σεβασμού και αξιοποίησης. Ο αντίλογος της εργοδοσία κινείται σε λογικές εξάντλησης του διαλόγου για να βρεθεί πρακτική λύση για την ΑΤΑ, ώστε το ζήτημα αυτό να μην δυναμιτίζει σε μόνιμη βάση της εργασιακές σχέσεις.

Εν ολίγοις. ενώ παρατηρείται μια εύσχημη διάθεση των μερών να αναζητήσουν διά του διαλόγου τις λύσεις, ωστόσο, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εμφανίζονται να χάνονται στη μετάφραση με άξονα τις δικές τους προσεγγίσεις.

Η συνδικαλιστική πλευρά επιμένει πως δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές προτάσεις που θα οδηγούσαν στην αλλαγή φιλοσοφίας της ΑΤΑ σε πλήρη αποδόμηση με σταδιακή κατάργηση του βασικού στόχου του θεσμού που είναι η αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών. Για την εργατική πλευρά, η θέση των εργοδοτών -ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία για την ΑΤΑ η οποία θα δώσει οριστική λύση ενώ είναι ανάγκη να ενσωματωθεί σε αυτή και το στοιχείο του εκσυγχρονισμού- είναι ένας εύσχημος τρόπος σταδιακής κατάργησης του θεσμού.

Οι εξελίξεις για το θέμα της ΑΤΑ είναι κρίσιμες, ενώ οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μεγάλες φουρτούνες την εργασιακή ειρήνη. Οι πλευρές είναι επί του παρόντος ανένδοτες εμμένοντας στις αρχικές τους θέσεις. Της πλήρους και οριζόντιας απόδοσης της ΑΤΑ, όπως σημειώνουν οι συντεχνίες, ένα ωφέλημα το οποίο θα πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και από την άλλη της επιμονής της εργοδοτικής πλευράς να περάσει η αντίληψη πως ο θεσμός είναι αχρείαστος και ότι η οικονομία από μόνη της μπορεί να ρυθμίσει το μέγεθος της μισθοδοσίας και της όποιας δυνατότητάς της να αποδίδει την ΑΤΑ με προκαθορισμένα κριτήρια.

Θέσεις συνολικά αγεφύρωτες. Θα χρειαστεί οξυδέρκεια και καλή διάθεση από τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Εργασίας στις μεσολαβητικές του προσπάθειες, ώστε να μην καταρρεύσει η τριμερής κοινωνική συνεργασία, ένα απαραίτητο καθεστώς για τη συνέχιση της εργατικής ομαλότητας.