Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γάλλος στρατηγός προειδοποιεί: Να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο η χώρα «να χάσει τα παιδιά της» σε πόλεμο με τη Ρωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία από την αναφορά, σε συνέδριο δημάρχων, του επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Πολιτικό σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η αναφορά, σε συνέδριο Δημάρχων, του επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Ο Γάλλος στρατηγός, μιλώντας για την κρίση με την Ρωσία και απευθυνόμενος στους Γάλλους δημάρχους, τους κάλεσε στις επικοινωνίες τους με τους δημότες τους να κάνουν λόγο για την «ψυχική δύναμη» που απαιτείται ούτως ώστε αν απαιτηθεί «να αποδεχθούν οι Γάλλοι να υποφέρουν για να προστατεύσουν αυτό που είναι». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις, των οποίων κοινός τόπος ήταν ότι ο Γάλλος στρατηγός υπερέβη τον ρόλο του. Θέλοντας να καταλαγιάσει αυτές τις αντιδράσεις εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν αναφερόταν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, οι οποίες είναι «τα παιδιά του Έθνους».

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι «μία χώρα που δεν είναι σε θέση να αμυνθεί θα κληθεί να υποταχθεί» και ότι «μία χώρα που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είναι μία αδύναμη χώρα». Μέσα σε αυτό το κλίμα η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα μία ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Γάλλους να είναι πάντα έτοιμοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων, είτε πολεμικών, είτε φυσικών καταστροφών, είτε οικολογικών, είτε υγειονομικών κ.λπ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ειδικότερα με ποιον τρόπο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για να επιβιώσουν τις πρώτες 72 ώρες μίας μεγάλης κρίσης. Συγκεκριμένα οι αρμόδιες αρχές συνιστούν να υπάρχει σε κάθε σπίτι ένα κουτί με τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, τρόφιμα, είδη υγιεινής, ραδιόφωνο, μπαταρίες, νερό κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΓΑΛΛΙΑΣΤΡΑΤΟΣΑΜΥΝΑΠΟΛΕΜΟΣΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα