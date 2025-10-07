Οι επιπόλαιες δηλώσεις ενός Προέδρου

Οδηγοί προσοχή: Τροχαίο στο highway Λεμεσού/Λευκωσίας παρά την Παρεκκλησιά - Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας έξω από τον περίβολο μιας εκκλησίας την Κυριακή σχολιάζοντας ένα κείμενο του Φιλελευθέρου για τον ΑΔΜΗΕ μόνον επιπόλαιες μπορούν να κριθούν. Η ελληνική κρατική εταιρεία ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση του GSI που προνοεί την πόντιση ενός καλωδίου το οποίο θα ενώσει ηλεκτρικά την Κύπρο και την Ελλάδα και βεβαίως την Ευρώπη. Είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, οπότε οφείλει να δημοσιοποιεί τις οικονομικές της καταστάσεις, τα χρέη, τις επενδύσεις και τα οφειλόμενα σε αυτήν. Είχε λοιπόν υποχρέωση να στείλει την επιστολή στη ΡΑΕΚ η οποία διέρρευσε στον «Φ», χωρίς βέβαια να δημοσιοποιηθεί το πλήρες της κείμενο. 

Με λίγα λόγια, ένας υπεύθυνος και σοβαρός Πρόεδρος τι θα έπρεπε να κάνει πριν σχολιάσει με τον τρόπο που σχολίασε ένα δημοσίευμα; Έχουμε την εντύπωση ότι έπρεπε να πάρει τη ΡΑΕΚ και να ενημερωθεί αρμοδίως και υπευθύνως για το πλήρες περιεχόμενο και κυρίως να ακούσει την εκτίμηση της ΡΑΕΚ για τη σημασία αυτής της επιστολής.

Αντί τούτου προέβη στην πιο κάτω δήλωση:   

«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή κυβέρνηση προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού».

Η δήλωση προκάλεσε σάλο στην Κύπρο και την Ελλάδα διότι, όπως λέχθηκε, ο ΑΔΜΗΕ είναι κρατική εταιρεία. Ακολούθησε ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι κατέθεσε ένσταση κατά της απόφασης της ΡΑΕΚ αλλά διέψευσε τμήματα του ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου και υποστήριξε πως διεκδικεί μόνο τα 25 εκατ. για την ανάκτηση εξόδων του για το 2025 και αναγνώριση των υπολοίπων εξόδων του (251 εκατ., κατά τον ίδιο), για ανάκτηση αργότερα, μετά τη λειτουργία της διασύνδεσης.

Το βράδυ της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε ειδική σύσκεψη στην Αθήνα, με τον υπουργό Εμπορίου να σχολιάζει το πρωί της Δευτέρας ότι «η Ελλάδα δεν εκβιάζει» και η κυπριακή κυβέρνηση πήρε πίσω μεγάλο μέρος της δήλωσης του Προέδρου τονίζοντας ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί όπως έχει συμφωνηθεί με την ελληνική κυβέρνηση. 

Τόσο στην Κύπρο όσο και την Ελλάδα ο Τύπος και τα ΜΚΔ ασχολήθηκαν με το θέμα δίνοντας ακόμα και ερμηνείες περί ρήξης στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας. 

Όλα αυτά γιατί ο κ. Πρόεδρος βγήκε μετά από ένα μνημόσυνο έξω από μια εκκλησία στη Λευκωσία και έκανε μια ακόμα επιπόλαια δήλωση. 

