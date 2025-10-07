Έρευνα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια - Τι λένε οι ιδιοκτήτες τους

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας νέας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία, και σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που εστιάζουν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η πραγματική αυτονομία, η απόδοση στον χρόνο ή το κόστος σε σύγκριση με τα συμβατικά οχήματα, η συγκεκριμένη έρευνα είχε διαφορετικό προσανατολισμό, επικεντρώνοντας στους ίδιους τους κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στις εμπειρίες τους.

Πιο συγκεκριμένα, η βρετανική εταιρεία Zapmap, η οποία ειδικεύεται στην παροχή πληροφοριών για σημεία φόρτισης, πραγματοποίησε έρευνα με τη συμμετοχή 3.746 ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την καθημερινή χρήση, την εμπειρία οδήγησης, την αξιοπιστία, αλλά και την ικανοποίησή τους γενικότερα από την κατοχή ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Το βασικό ερώτημα πίσω από την έρευνα ήταν: «Μετά τη χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θα επιστρέφατε σε όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης;»

Τα αποτελέσματα ήταν μάλλον ενδεικτικά, αφού μόλις το 3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα προτιμούσε να επιστρέψει σε αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί θερμικό μοτέρ. Η συντριπτική πλειονότητα εμφανίστηκε απόλυτως ικανοποιημένη με την επιλογή ηλεκτρικού οχήματος, με τον σχετικό δείκτη ικανοποίησης να διαμορφώνεται στο 87/100.

Τα βασικά πλεονεκτήματα που αναδείχθηκαν ήταν το χαμηλό κόστος λειτουργίας, η ευκολία στη χρήση, η απουσία δαπανηρής συντήρησης καθώς η οδηγική εμπειρία χάρη στην άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα.

Επιπλέον, η μελέτη αναδεικνύει μια ακόμη πτυχή που δεν μετριέται ποσοτικά, αλλά μάλλον ποιοτικά. Πολλοί οδηγοί δήλωσαν ότι αισθάνονται πως συμμετέχουν ενεργά σε μια μεγάλη ενεργειακή μετάβαση, την οποία θεωρούν αναγκαία για το περιβάλλον και το μέλλον του πλανήτη και των επόμενων γενιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως αντίλογος υπάρχει και υποστηρίζεται από αντίστοιχες έρευνες. Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey, περίπου το 29% των κατόχων ηλεκτρικών οχημάτων σε 15 χώρες σκέφτονται να επιστρέψουν σε θερμικά, ενώ το ίδιο ποσοστό φτάνει το 46% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Ισπανία, σχετικές έρευνες δείχνουν ότι 29% των ιδιοκτητών έχουν υψηλά επίπεδα μεταμέλειας για την αγορά ηλεκτρικού, με το 21% να δηλώνει πως δεν θα αγοράσει ποτέ ξανά αυτοκίνητο με ρεύμα.

Η μεγάλη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από τις υποδομές φόρτισης. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, το δίκτυο είναι από τα πιο εκτεταμένα και αξιόπιστα στην Ευρώπη, κάτι που ενισχύει τη θετική εμπειρία των κατόχων. Σε άλλες χώρες, όμως, η έλλειψη φορτιστών, τα μεγαλύτερα κόστη και οι καθυστερήσεις στη φόρτιση προκαλούν έντονα προβλήματα στους οδηγούς.

Πηγή: carandmotor.gr