Περί ορέξεως εστί φιλονικία κι όχι μόνο…

Οι σφαίρες επιρροής που ξέραμε ώς πρόσφατα είναι υπό δοκιμασία, κρίση ή και υπό διάλυση. Σφαίρα επιρροής ήταν η Δύση και η Ανατολή και αρκετές άλλες περιοχές που ονομάζαμε «τρίτος κόσμος». Τώρα αυτά που ξέραμε καλούμαστε να μας προβληματίσουν σε βαθμό που πρέπει να αρχίσουμε να τα ξεχνάμε… Η Δύση; Μας ενδιαφέρει πρώτιστα, στην οποία αποφασίσαμε ότι ανήκουμε…Μια ματιά στους εξοπλισμούς της Εθνικής Φρουράς αρκεί για να πειστούμε…Η Δύση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία αβέβαιη και αρκετά ασταθή περίοδο, όπου προκλήσεις ολούθε δημιουργούν μία τεταμένη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, την οποία τα κράτη πρέπει να αντιμετωπίσουν πριν να είναι αργά.

Δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει σήμερα δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η διαχείριση κινδύνων ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου για τους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες. Για να τους βοηθήσουν, οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής στην Ευρώπη και την Ασία είχαν την αποστολή να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο πόσο πρέπει να φοβάται η Δύση τους αντιπάλους της.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές μονάδες στη Δυτική Γερμανία διατηρούσαν «πίνακες κανονικοποίησης» με σκοπό να εντοπίζουν την παραμικρή αύξηση των επιπέδων απειλής. Η στρατηγική του Ψυχρού Πολέμου υποστήριζε ότι οι υπερδυνάμεις βρίσκονταν σε «σκάλα κλιμάκωσης», κάθε σκαλοπάτι της οποίας αντιπροσώπευε ένα νέο επίπεδο βίας και κινδύνου. Κάθε φορά που η μία πλευρά ανέβαινε ένα σκαλοπάτι ή, αντίθετα, απέφευγε να ανέβει περαιτέρω έστελνε ένα μήνυμα στον εχθρό. Μελετητές όπως ο Τόμας Σέλινγκ περιέγραψαν πώς οι δυνάμεις μπορούσαν να επιτρέψουν την κλιμάκωση μιας κρίσης έως ότου ο φόβος οδηγούσε τη μία ή και τις δύο να υποχωρήσουν, τονίζει δημοσίευμα του Economist.

Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν τρομακτικός. Ωστόσο, η διαχείριση των κινδύνων σήμερα είναι αναμφισβήτητα πιο περίπλοκη. Τον Σεπτέμβριο, όταν ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας και ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, η στρατιωτική αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν ενιαία. Πολεμικά αεροσκάφη από διάφορες χώρες συνεργάστηκαν για να καταρρίψουν τα drones και να διώξουν τους πιλότους των εισβολέων. Ένα πράγμα είναι σαφές, υποδηλώνει ένας διπλωμάτης: η Ρωσία είναι ικανή να δίνει στη Δύση την εντύπωση ότι «η όρεξή της για κλιμάκωση είναι μεγαλύτερη από τη δική μας». Η φράση από το κείμενο της Βασιλικής Δρίβα. Και είναι η ουσία για να μην πως είναι «όλα τα λεφτά».