Ο «χορός της ειρήνης» του Νικολά Μαδούρο που έγινε viral

Σε μια ακόμη προσπάθεια πασιφισμού και προσπάθεια συμβιβασμού με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο ανέβηκε την περασμένη Παρασκευή στη σκηνή του προεδρικού μεγάρου Μιραφλόρες, στο Καράκας, κατά τη διάρκεια πορείας για την Ημέρα των Φοιτητών.

Πλαισιωμένος από πλήθος νεαρών υποστηρικτών, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας άρχισε να χορεύει σε ένα ηλεκτρονικό remix όπου ακούγονταν δικές του φράσεις στα αγγλικά: «No war, no crazy war… Peace, peace, yes peace (Όχι στον πόλεμο, όχι στον τρελό πόλεμο. Ειρήνη, ειρήνη, ναι ειρήνη)».

@cnn Venezuelan President Nicolás Maduro danced to a remix of his own "No War, Yes Peace" speech amid heightened tensions with the US. ♬ original sound - CNN