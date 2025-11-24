Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εκπυρσοκρότησε υπηρεσιακό όπλο και τραυματίστηκε αστυνομικός στο Παραλίμνι - Οδηγίες από Αρναούτη για διερεύνηση

Φέρει επιφανειακό τραύμα στο αριστερό πόδι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμμοχώστου

Τραυματισμός αστυνομικού σημειώθηκε γύρω στις 19:45 το απόγευμα της Δευτέρας στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου, όταν κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής οπλισμού, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, εκπυρσοκρότησε υπηρεσιακό όπλο.

Από την εκπυρσοκρότηση τραυματίστηκε στο πόδι ένα από τα δύο μέλη της Αστυνομίας που αναλάμβαναν καθήκοντα εκείνη την ώρα. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει επιφανειακό τραύμα στο αριστερό πόδι. Αναμένεται να υποβληθεί σε συρραφή του τραύματος και να λάβει εξιτήριο.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε οδηγίες για διερεύνηση του περιστατικού.

