Τραμπ, Νετανιάχου, Χριστοδουλίδης

Επιτέλους υπογράφτηκε η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς η οποία αναμένεται ότι θα θέσει τέρμα στον πόλεμο που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και στις δύο πλευρές. Μεταξύ των θυμάτων και άγνωστος αριθμός παιδιών. Κάποιοι ανεβάζουν τον αριθμό των παιδιών σε μερικές χιλιάδες. Από την εξέλιξη αυτή όλα τα κράτη και όλοι οι λαοί μπορούν να αντλήσουν πολλά και σημαντικά διδάγματα. Με πιο απλά λόγια, από τη συμφωνία των δύο άσπονδων εχθρών να σταματήσουν το λουτρό αίματος μπορούμε να μάθουμε πολλά. Παρ’ ότι η μάθηση ως έννοια είναι κοινή για όλους και για όλα, οι προϋποθέσεις για να μάθουμε διαφέρουν ανάλογα με το τι μαθαίνουμε. Αρκετά πράγματα στη ζωή τα μαθαίνουμε είτε χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε μέσα από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα την ομιλία όταν είμαστε νήπια, είτε αρκετά είμαστε εξαναγκασμένοι να μάθουμε, όπως για παράδειγμα τη γραφή και ανάγνωση όταν είμαστε παιδιά. Η μάθηση όμως στο θέμα που θ’ αναλύσουμε σήμερα δεν είναι του τύπου της ομιλίας ή της ανάγνωσης, αφού αφορά την αλλαγή των αντιλήψεων, των απόψεων, των γνωμών, των εννοιών, των θεωριών, ακόμη και των αξιών.

Η μάθηση, με την έννοια της αλλαγής όλων αυτών, έχει πολλές θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Είναι αδύνατο στον χώρο που μου παραχωρεί ο «Π» και στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου να ασχοληθώ με όλες τις προϋποθέσεις αυτές. Θα ασχοληθώ με μεγάλη συντομία με δύο από αυτές. Η πρώτη έχει τεθεί από την αρχαιότητα και αφορά την αυτογνωσία ή το «γνώθι σαυτόν». Προκειμένου ν’ αναθεωρήσουμε τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας, προϋπόθεση είναι να συνειδητοποιήσουμε το πού βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή το τι, το πώς, το γιατί, το πότε και το πού αισθανόμαστε, αντιλαμβανόμαστε, σκεφτόμαστε, συμπεριφερόμαστε ή κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε τη σωστή και, όσο γίνεται, αντικειμενική αυτοαξιολόγησή μας, για να συνειδητοποιήσουμε τις αδυναμίες και τα λάθη μας, τις αρετές μας και τις δυνατότητές μας, ώστε να εντοπίσουμε τις περιοχές αλλαγής. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να βελτιώσω τον ρυθμό της ομιλίας μου αν δεν συνειδητοποιήσω ότι είναι πολύ γρήγορος και δεν παραδεχθώ ότι πρέπει να τον αλλάξω ώστε να γίνομαι κατανοητός από τους άλλους. Βεβαίως, εκτός από την ατομική αυτογνωσία, όταν το ζήτημα αφορά την κοινωνική μάθηση ή την κοινωνική βελτιωτική αλλαγή, προϋπόθεση είναι η συλλογική αυτογνωσία ή συνείδηση όλων των μελών της κοινωνίας. Για παράδειγμα, η βελτιωτική αλλαγή ενός οργανισμού ή του πολιτικού συστήματος απαιτεί τη συλλογική ή κοινή αυτογνωσία, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ατομική αυτογνωσία του κάθε μέλους. Εκτός αυτού, η αυτογνωσία δεν αφορά μόνον το ποιος είμαι και πού βρίσκομαι αλλά ταυτόχρονα και το ποιος θέλω να είμαι, το πού και το πώς θέλω να πάω, ως άτομο, ως ομάδα ή ως κοινωνία. Ουσιαστικά, η αυτογνωσία είναι ο εντοπισμός ενός χάσματος μιας υφιστάμενης και μιας επιθυμητής κατάστασης. Αν ένα τέτοιο χάσμα δεν συνειδητοποιηθεί, τότε, δεν δημιουργείται η αναγκαία κινητήρια δύναμη για ν’ αλλάξουμε. Η δεύτερη προϋπόθεση της μάθησης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι η βούληση ή θέληση. Η έννοια της θέλησης δεν είναι ταυτόσημη με αυτήν της επιθυμίας. Θέληση σημαίνει ότι αυτό που επιθυμώ το κάνω προτεραιότητα και στόχο, δεσμεύομαι, εστιάζω και πειθαρχώ σ’ ένα σχέδιο δράσης για να το επιτύχω. Το πρώτο δίδαγμα από την συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς είναι ότι οι διαφορές δεν λύνονται με την ωμή βία. Η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πριν από δύο χρόνια, διέπραξε κτηνωδίες σε βάρος αθώων και ανυπεράσπιστων πολιτών του Ισραήλ. Μια βαρβαρότητα χωρίς κανένα νόημα από την οποία δεν μπορούσε να προκύψει κανένα όφελος. Η αντίδραση του Ισραήλ κατέληξε από πράξη αυτοάμυνας και προστασίας των πολιτών του σε μια γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού. Είδαμε τον στρατό του Ισραήλ να σκοτώνει αδιάκριτα χωρίς κανένα σεβασμό στους Κανόνες του Πολέμου και του Διεθνούς Δικαίου. Και μετά από τις εκατόμβες των νεκρών και ανυπολόγιστων υλικών καταστροφών, οι δύο πλευρές καλούνται να βρουν λύση στις διαφορές τους στο τραπέζι των συνομιλιών. Το Ισραήλ σύρθηκε σε αυτή τη συμφωνία για μια σειρά από λόγους. Η ανεπιτυχής επίθεση των Μυστικών Υπηρεσιών του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου, που είχε στόχο την ηγεσία της Χαμάς, προκάλεσε οργή σε όλες τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Για πρώτη φορά σχηματίσθηκε ενιαίο Αραβικό Μέτωπο που απαιτούσε από τον Τραμπ τερματισμό του πολέμου. Η αναγνώριση παλαιστηνιακού κράτους από τη Γαλλία και Αγγλία, και από πολλές άλλες χώρες, λόγω των όσων διέπραττε το Ισραήλ στη Γάζα, ήταν ένα σημαντικό πλήγμα για τον κ. Νετανιάχου και την κυβέρνησή του. Το Ισραήλ για πρώτη φορά από της ίδρυσής του, το 1948, βρέθηκε τόσο απομονωμένο διεθνώς. Το δεύτερο δίδαγμα, λοιπόν, που βγαίνει είναι ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι φίλοι και ότι χωρίς φίλους δεν πας πουθενά. Και η φιλία δεν είναι δεδομένη. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να τη χάσεις. Χάρη σ’ αυτούς τους φίλους κατορθώσαμε να κρατήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ως το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και το μόρφωμα στα κατεχόμενα να είναι αναγνωρισμένο μόνον από την Τουρκία. Όμως δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί παράγοντες στην Ευρώπη και αλλού που άρχισαν να δυσπιστούν στις διακηρύξεις μας ότι επιθυμούμε την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης στο Κυπριακό. Και πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι που δεν υιοθετούν το αφήγημά μας ότι για τη στασιμότητα στο Κυπριακό φταίει μόνο η αδιαλλαξία της άλλης πλευράς. Ο κίνδυνος να αρχίσουμε να χάνουμε φίλους είναι υπαρκτός. Οι απαράδεκτες δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Καλές οι αντιδράσεις για εσωτερική κατανάλωση. Όμως η διπλωματία μας επιβάλλεται να κινηθεί πυροσβεστικά. Οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας θα είναι πάντα καλές, να μην τις σπρώχνουμε να γίνουν ακόμα καλύτερες. Η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή μας. Και όχι μόνο. Τα πράγματα και οι εξελίξεις δείχνουν ότι το κύρος της και το εκτόπισμά της συνεχώς αυξάνονται. Αυτό σημαίνει ότι αν σήμερα είναι δύσκολο να πετύχουμε έναν συμβιβασμό αποδεκτό και ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές αύριο θα είναι αδύνατο. Και αν ο Τραμπ αποφασίσει αύριο να τραβήξει από το αφτί και τον Πρόεδρό μας, όπως έκανε στον Νετανιάχου, που τον ανάγκασε να τηλεφωνήσει μπροστά του στον Εμίρη του Κατάρ και να του απολογηθεί, δεν ξέρω τι θα ζητήσει του κ. Χριστοδουλίδη να κάνει...

Του Χρήστου Πουργουρίδη