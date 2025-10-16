Είμαι εγγυητής

Πάρα πολλοί δεν ήθελαν να το πιστέψουν στην αρχή και ίσως ακόμα δεν θέλουν να το πιστέψουν. Η Άγκυρα στηρίζει πράγματι τον Ερσίν Τατάρ; Ακόμα επιμένει πιο πολύ ένας φίλος μου, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ειδικό στην πολιτική. Δεν άλλαξε την άποψή του. «Δηλαδή», λέω, «γιατί έρχονται αυτοί που έρχονται από την Τουρκία; Δεν είναι για στήριξη προς τον Τατάρ;» «Δεν είναι», λέει, «απλώς φαίνονται έτσι. Θέλουν να ευχαριστήσουν τον Τατάρ για να μπορέσουν να του πουν, 'κοίτα, εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας'. Επιπλέον, για να κάνουν όλους να πουν 'κέρδισε ο Τουφάν παρά την παρέμβαση' και να εξυψώσουν πιο πολύ το κύρος του ενώπιον της αντιπολίτευσης». Δεν συμφωνώ με την άποψή του. Και πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρή στήριξη από την Άγκυρα προς τον Τατάρ. Κοιτάξτε, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ επέστρεψε ξανά ανάμεσά μας πριν περάσουν 48 ώρες. Μόλις ήρθε, συμμετείχε στους εορτασμούς για τα 50χρονα του UBP. Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει ένας κοτζάμ αντιπρόεδρος της Τουρκίας; Πηγαινοέρχεται. Μήπως επειδή του άρεσε πολύ ο καφές της Κύπρου; Γι’ αυτό; Είναι φανερό ότι προσπαθούν πολύ σε αυτές τις εκλογές. Και αν κερδίσει αυτές τις εκλογές ο Έρχουρμαν, θα έχει πράγματι κερδίσει παρά την Άγκυρα.

Όμως, δυσκολεύομαι να καταλάβω το εξής: Τι φταίξιμο έχει ο Τουφάν και η Άγκυρα προσπαθεί σώνει και καλά να εμποδίσει την εκλογή του; Άντε εμείς, τέλος πάντων. Είμαστε προδότες της πατρίδας. Είμαστε οπαδοί των Ελληνοκυπρίων. Λέμε στην Τουρκία «κάτω τα χέρια από πάνω μας». Δεν θεωρούμε γιορτή τις 20 Ιουλίου. Ζητάμε την επιστροφή του Βαρωσιού στους νόμιμους ιδιοκτήτες του κ.λπ. Και σαν να μην έφταναν αυτά, απαιτούμε ελευθερία για τον Σελαχαττίν Ντεμιρτάς, τον Οσμάν Καβάλα και όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς κρατούμενους. Αποκαλούμε δεσποτικό, τύραννο και φασίστα τον Ταγίπ Ερντογάν. Όμως, ο Τουφάν δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι κάποιος που αγαπάει την Τουρκία. Κάποιος που λέει πως «η δεύτερη πατρίδα μου είναι η Άγκυρα». Κάποιος που καυχιέται λέγοντας «δεν πέρασα εδώ και μήνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά». Λέει ότι «δεν θα κάνω απολύτως καμία δουλειά χωρίς την Τουρκία». Τι άλλο να πει; Ό,τι και να κάνει, θα το κάνει σε «διαβούλευση» με την Άγκυρα, λέει. Τι σημαίνει διαβούλευση; Ό,τι πει η Άγκυρα αυτό είναι…

Είδατε καθόλου να βρίσκει πως έχει δίκαιο σε οποιοδήποτε θέμα η ελληνοκυπριακή πλευρά; Δεν είδατε, έτσι δεν είναι; Και εμείς δεν είδαμε. Τότε; Τι είδους αφοσίωση θέλετε ακόμα; Θα εγκαινιάζατε το κτηριακό συγκρότημα με τζαμί. Δεν ήρθε τρέχοντας; Μήπως δεν πήρε τη θέση του στις δικές σας γραμμές στο νέο αεροδρόμιο Ερτζιάν, το οποίο μεταβιβάσατε στον Εμρουλλάχ; Ήρθαν οι άνθρωποί σας και μας πετροβόλησαν. Μήπως είπε κάτι; Του είπατε άφησε ελεύθερους υπό όρους τους επιτιθέμενους και δεν τους άφησε; Μήπως κυνήγησε τους αγαπημένους σας εννιά επιτιθέμενους για να τους συλλάβει;

Κοιτάξτε, έπαψε ακόμα και να πιάνει στο στόμα του τη λέξη ομοσπονδία, επειδή εσείς θέλετε δύο κράτη. Ακόμα δεν είπε δύο κράτη, όμως υπόσχεται μέλλον. Ξέρετε και εσείς ότι δεν θα κάνει τίποτε που αντιτίθεται σε εσάς. Θα κάνει πως θύμωσε πολύ στον Χριστοδουλίδη μια μέρα και θα χτυπήσει και εκείνος το χέρι του στο τραπέζι λέγοντας δύο κράτη. Μήπως είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει αυτό στους υποστηρικτές του που τον θαυμάζουν; Υπερασπίζεται ψυχή τε και σώματι τον πληθυσμό σας που βρίσκεται εδώ και το κεφάλαιό σας, μην τον ματιάσω. Τότε; Ακόμα δεν μπορέσατε να επωφεληθείτε από αυτόν; Τι άλλο πρέπει να κάνει; Πόσες τούμπες πρέπει να κάνει;

Αν θέλετε την αλήθεια, αν όλες οι προσπάθειές σας είναι να μην αφήστε τον Τουφάν να εκλεγεί, κάνετε λάθος κύριοι. Αδικείτε τον Τουφάν. Μήπως αντιλαμβάνεστε ότι ξοδεύετε κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να σας υπερασπιστεί καλύτερα και από τον εαυτό σας και θα μπορούσε να προστατεύσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία σας στην Κύπρο; Ο Τουφάν δεν είναι Ακιντζί. Δεν βάζει λόγια. Δεν θα κάνει κάτι που θα σας λυπήσει. Άραγε σας έδωσαν λανθασμένες εκθέσεις; Επιπλέον, εκπλήττομαι. Γιατί δεν σας τα εξηγούν αυτά οι οπαδοί του; Σε εμένα έμεινε να το εξηγήσω και αυτό; Θέλετε εγγυητή; Ιδού, εγώ είμαι ο εγγυητής!