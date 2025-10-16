Η Emirates και η AC Milan επεκτείνουν τη μακροχρόνια συνεργασία τους

Η Emirates και η AC Milan ανακοινώνουν με χαρά την επέκταση της εμβληματικής τους συνεργασίας, ενισχύοντας μία από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες σχέσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, με την Emirates να συνεχίζει ως Κύριος Συνεργάτης, Επίσημος Αεροπορικός Συνεργάτης και Επίσημος Συνεργάτης για την Ανδρική Φανέλα του ιστορικού ιταλικού συλλόγου.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης, το εμβληματικό λογότυπο «fly better» της Emirates θα συνεχίσει να κοσμεί το μπροστινό μέρος της φανέλας της Ανδρικής Ομάδας της AC Milan, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων της Serie A, του Coppa Italia, των αγώνων UEFA, FIFA, καθώς και των διεθνών φιλικών αναμετρήσεων. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό λογότυπο της Emirates θα επεκταθεί και στις φανέλες των Ακαδημιών της AC Milan, ενισχύοντας τη συνεργασία με στόχο όχι μόνο την προώθηση της αγωνιστικής αριστείας, αλλά και την καλλιέργεια της νέας γενιάς ποδοσφαιρικών ταλέντων, από το τοπικό επίπεδο μέχρι τη διεθνή σκηνή.

Η Emirates θα επωφεληθεί επίσης από εκτεταμένα δικαιώματα ενεργοποίησης, τα οποία περιλαμβάνουν την προβολή του brand της σε LED πινακίδες στα γήπεδα και στα προπονητικά κέντρα σε όλους τους εντός έδρας αγώνες, την παραγωγή αποκλειστικού ψηφιακού περιεχομένου, δράσεις αλληλεπίδρασης με τους φιλάθλους καθώς και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου φιλοξενίας. Η διευρυμένη συνεργασία θα περιλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης με τους φιλάθλους όπως παγκόσμια watch parties τα οποία θα φιλοξενούνται σε επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την AC Milan. Βασισμένη σε κοινές αξίες και αμοιβαία δέσμευση για αριστεία, αυτή η συνεργασία έχει δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές για εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η στενή μας σχέση με την Ιταλία καθιστά αυτή την επέκταση το φυσικό επόμενο βήμα, καθώς συνεχίζουμε να συνδέουμε το Μιλάνο και άλλες ιταλικές πόλεις με τον κόσμο μέσω του Ντουμπάι, φέρνοντας τους φιλάθλους των Ροσονέρι σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό μας πιο κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα και τους παίκτες.»

Ο Maikel Oettle, Επικεφαλής Εμπορικών Υπηρεσιών της AC Milan, δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την Emirates αποτελεί απόδειξη μίας από τις πιο ιστορικές και θαυμαστές συνεργασίες στο ποδόσφαιρο, ένα κοινό ταξίδι που κοιτάζει το μέλλον με φιλοδοξία και όραμα. Η Emirates θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό μας, βοηθώντας μας να ενισχύσουμε τις ισχυρές βάσεις του Συλλόγου και, μαζί, να συνδέσουμε νέες γενιές φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου.»

Η ανανεωμένη αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη θέση της Emirates ως ηγέτιδα δύναμη στον τομέα των παγκόσμιων χορηγιών αθλητισμού, καθώς και την AC Milan ως τον ιταλικό σύλλογο με τη μεγαλύτερη παγκόσμια βάση φιλάθλων. Μαζί, αυτά τα δύο εμβληματικά brands θα συνεχίσουν να δημιουργούν ανεπανάληπτες εμπειρίες για τους φιλάθλους, τόσο στην Ιταλία όσο και παγκοσμίως, ενισχύοντας τις ισχυρές συνέργειες μεταξύ του αεροπορικού κλάδου και του αθλητισμού.

Η Emirates ξεκίνησε τη χορηγία της στην AC Milan τον Σεπτέμβριο του 2007. Το 2008, η συνεργασία αναβαθμίστηκε σε Κορυφαίο Θεσμικό Χορηγό, ενώ η αεροπορική εταιρεία έγινε επίσημος χορηγός στη φανέλα της ομάδας κατά τη σεζόν 2010/2011. Στο πλαίσιο του εορτασμού για την 125η επέτειο της AC Milan, η Emirates παρουσίασε πέρυσι μια ειδική σχεδίαση στο αεροσκάφος A380, με τα εμβληματικά χρώματα και το επίσημο έμβλημα του συλλόγου, συμβολίζοντας τη βαθιά και διαρκή φύση αυτής της συνεργασίας. Παράλληλα, η AC Milan εγκαινίασε νέο γραφείο στο Ντουμπάι, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για την επέκταση των εμπορικών και επικοινωνιακών στρατηγικών του συλλόγου στην ευρύτερη περιοχή.

Η διαρκής δέσμευση της Emirates προς το ποδόσφαιρο της επιτρέπει να συνδέεται με φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες και μεγάλα τουρνουά. Το λογότυπο «fly better» της αεροπορικής εταιρείας προβάλλεται με υπερηφάνεια στις φανέλες σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Real Madrid, η Arsenal FC, η Benfica SL και η Olympique Lyonnais. Πρόσφατα, η Emirates διεύρυνε το ποδοσφαιρικό της χαρτοφυλάκιο με τη νέα συνεργασία της με την FC Bayern Munich, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Platinum Partner της ομάδας από τη σεζόν 2025-26 έως και τη σεζόν 2031-32. Παράλληλα, η Emirates είναι ο Title Partner του FA Cup για σχεδόν μια δεκαετία, με το τουρνουά να είναι επίσημα γνωστό ως The Emirates FA Cup. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Emirates συνεχίζει να υποστηρίζει την UAE Pro League, με το λογότυπό της να εμφανίζεται στο μανίκι και στην πλάτη των προπονητικών φανελών της Al Ain FC καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν 2025/2026.