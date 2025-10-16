Μετά το «free Palestine» έρχεται ο εμφύλιος;

Χθες κάναμε μια απόπειρα να ψυχαναλύσουμε τον Τράμπ μελετώντας την υπογραφή του… Κάτι καταφέραμε… Ωστόσο το βράδυ στα δελτία ειδήσεων είδαμε τις πιο φρικιαστικές εικόνες από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Φεύγοντας οι Ισραηλινοί από τη Γάζα, δημιουργήθηκε ένα κενό. Ποιοι θα αστυνόμευαν αυτές τις περιοχές;

Η Χαμάς δεν έχασε λεπτό! Έβγαλε όσους τις απέμειναν πιστοί στους δρόμους και τις γειτονιές…

Κι ενώ για δυο χρόνια ακούγαμε μόνο για τη Χαμάς, από ψες ακούμε για φράξιες, συμμορίες και άλλα παρόμοια. Κυκλοφόρησαν μάλιστα και τα πρώτα βίντεο των αλληλοσκοτωμών.

Πριν προλάβουμε να ανατριχιάσουμε, ο λαμπερός αστέρας που φέρνει την άνοιξη και το φως στη Μ. Ανατολή, ο πλανητάρχης όλων μας, δεν κώλωσε στο θέαμα αλλά προχώρησε σε δηλώσεις. Μπορεί να προκάλεσε αποτροπιασμό το βίντεο με τις εκτελέσεις Παλαιστινίων από άνδρες της Χαμάς, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε όμως ότι αυτό «δεν τον ενοχλεί καθόλου. Ήταν «πολύ, πολύ κακές συμμορίες», είπε ο Τραμπ για τους Παλαιστίνιους που εκτελέστηκαν «και αυτό δεν με ενόχλησε καθόλου»! Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι εκτελέσεις έγιναν τη Δευτέρα και έδωσαν επιπλέον αφορμή σε εσωτερικούς αντιπάλους να στραφούν κατά της οργάνωσης. Πολύ πριν επιτευχθεί η συμφωνία, τοπικές φατρίες, με πιο γνωστή και ισχυρή τη Ντουγκμούς, έχουν έλθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τη Χαμάς και μέλη της έχουν συγκρουστεί με μαχητές της οργάνωσης.

Ιδού λοιπόν ένα καινούργιο όνομα: «Ντουγκμούς». Στέλεχος της οργάνωσης επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο όπου φαίνεται καρέ καρέ η εκτέλεση πολιτών που η Χαμάς έκρινε ότι συνεργάστηκαν με το Ισραήλ και τους χαρακτήρισε προδότες. Η φατρία Ντογκμούς απάντησε λέγοντας ότι «είμαστε σοκαρισμένοι από μια οδυνηρή εσωτερική εκστρατεία που στοχοποιεί τους αθώους γιους μας, η οποία περιλαμβάνει δολοφονίες, εκφοβισμό, βασανιστήρια και εμπρησμό σπιτιών με τους ενοίκους τους μέσα, χωρίς καμία δικαιολογία και με ψευδή προσχήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αυτό που συμβαίνει είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα που διαπράττεται εναντίον μιας οικογένειας γνωστής για την ακλόνητη στάση, την αποφασιστικότητά της και την απόρριψη κάθε μορφής συνεργασίας και προδοσίας»..

Ούτε 48 ώρες δεν πέρασαν από την αναχώρηση του ξανθού πλανητάρχη από τη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς δείχνει να ανασυγκροτείται, οι φράξιες ετοιμάζουν εμφύλιο, ο Νετανιάχου πάει για δίκη και ο πλανητάρχης θα ασχοληθεί με την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Αχ, βρε Κεμάλ… Για ποια «free Palestine» ξεσηκώθηκε τόσος κόσμος;