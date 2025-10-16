Θετικά αποτελέσματα για ΑΤΑ αναμένει ο Χριστοδουλίδης

Θετικά αποτελέσματα για το θέμα της ΑΤΑ θεωρεί ότι μπορεί να φέρει ο διάλογος που θα λάβει χώρα σήμερα ανάμεσα στις συντεχνίες και τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του HOTREC, στην Πάφο, ρωτήθηκε πόσο αισιόδοξος είναι για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών με τις συντεχνίες, για το θέμα της ΑΤΑ.

«Θεωρώ ότι το πλαίσιο που θα τεθεί από τους δύο Υπουργούς, ένα πλαίσιο το οποίο συζητήσαμε φυσικά με τους δύο Υπουργούς λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των δύο πλευρών, αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο, μια πολύ καλή βάση για να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Διαχρονικά οι εταίροι μας, τόσο από πλευράς των εργοδοτών όσο και από πλευράς των συντεχνιών, απέδειξαν την υπευθυνότητα τους στην Κύπρο και θεωρώ ότι σήμερα, ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα», σημείωσε.