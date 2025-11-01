Θέλει ο Ερχιουρμάν λύση; Αποδομήστε τον!

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους

• Μάριος Χαρτσιώτης, άλλως «Εύθικτος», υπουργός Δικαιοσύνης: «Το οργανωμένο έγκλημα είναι πλέον εισαγόμενο». Τουλάχιστον πληρώνουν ΦΠΑ, να βκάλλει τζαι το κράτος κατιτίς;! Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τη διάπραξη των πρόσφατων εγκλημάτων υπό το φως της ημέρας, έφκαλεν τη γλώσσα του περίπατο λέγοντας ότι «και στο Λούβρο μέρα έγινε»(!), εννοώντας την πρόσφατη ληστεία στο μουσείο. Δηλαδή, αφού εγκλήματα, μέρα μεσημέρι, γίνονται στη Γαλλία, ποιο είναι το πρόβλημα αν γίνονται και στην Κύπρο;! Εντάξει αλλά, αν θέλουμε να αντιγράψουμε τους Γάλλους, να τους αντιγράψουμε… πόλα σέλα, και όχι μόνο στις ληστείες. Τζείνοι, για παράδειγμα, τον Σαρκοζί εκάτσαν τον μέσα, ενώ εμείς τα δικά μας λαμόγια έχουμεν τα «όππα-όππα»! Ακολούθως, αμόλησε ακόμη μια τσιόφτα: «Όταν ήταν στην εξουσία το ΑΚΕΛ έγιναν 67 δολοφονίες». Δηλαδή, «επί διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη έγιναν λιγότερες, άρα έχουμεν… αβάντζον ‘κόμα»! Και το κερασάκι στην τούρτα, «η Αστυνομία δεν μπορεί να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα γιατί το οργανωμένο έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει»! Αν επρόσθετε τζαι έναν «αμήν» ή αν αντέγραφε την υπουργό Γεωργίας, θα ήταν πιο πειστικός. Πώς θα το διατύπωνε η κ. Μαρία Παναγιώτου; «Ο μόνος τρόπος να πατάξουμε το έγκλημα ήταν να μην υπήρχε»! Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο Πρόεδρος επιμένει να μην τους αποπέμπει. Με τον έναν με την άλλη…

• Σε ένα υβριστικό παραλήρημα επιδόθηκε ο γκραν πάπας της κυπριακής δημοσιογραφίας, Μιχάλης Ιγνατίου, σε άρθρο του στον «Φιλελεύθερο» της 26ης Οκτωβρίου, πανικοβλημένος από την εκλογή του Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων. Θαυμάστε τον!

- «Η επιλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν, ενός πολιτικού τσαρλατάνου της τουρκικής λεγόμενης αριστεράς στη θέση του νέου κατοχικού ηγέτη, προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού ανάμεσα στη γνωστή ομάδα που προωθεί την «όποια λύση» στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου».

- «Οι Έλληνες υποστηρικτές του Ερχιουρμάν δεν είναι μόνο τυφλοί, είναι και κουφοί.

- «Να δώσουν οι ανόητοι Ελληνοκύπριοι και άλλα πολλά στους Τουρκοκύπριους για να επιτευχθεί η πολυπόθητη επανένωση».

- «Η λύση που περιγράφει ο Ερχιουρμάν, και τον πιστεύουν τα «αρνιά» -για να μην αναφέρω μία λέξη που τους αρμόζει- στις ελεύθερες περιοχές, είναι στην πραγματικότητα συνομοσπονδία».

- «Οι οπαδοί της «όποιας λύσης» είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους ανόητοι».

Ασφαλώς δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο του εαυτού του και των συν αυτώ: «Εμείς που θέλουμε την απελευθέρωση και την πραγματική επανένωση»!

Πόσον έσκιν σιόρ κάθε φορά που αχνοφαίνεται μια έστω και αμυδρή χαραμάδα ελπίδας για επίλυση του Κυπριακού; Χαράς το κάχριν του…

• Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος: «Αδιάφορο όποιος και εάν εκλεγεί στα κατεχόμενα». Πώς αλλιώς να το πει ο κρυπτοΕΛΑΜίτης πως δεν επιθυμεί την επανένωση;…

• Νυν υπέρ διατήρησης του status quo ο αγών!

• «Έτοιμος για τολμηρά βήματα προκειμένου να λυθεί το Κυπριακό», δηλώνει ο Χριστοδουλίδης. Ολάν, έναν ανασχηματισμό δεν ξορτώννει να κάμει, τζ’ εννά λύσει το Κυπριακό;!

• Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν ο Ερχιουρμάν έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και μιλά ξεκάθαρα για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, τότε, πιστεύω ότι ανοίγει ο δρόμος για επίλυση του Κυπριακού». Αν ο Ερχιουρμάν αντιλαμβάνεται τη ΔΔΟ τόσο ξεκάθαρα όσο και ο Χριστοδουλίδης, τότε, ξεκάθαρα ξεκαθαρίζει ο δρόμος για τη λύση… δύο κρατών!

• Πελλός-πελλός ο Τραμπ αλλά, έτο, εκατάφερε την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Είντα χαπάρκα τωρά αν δικλήσει κατά δα; Ποιος θα τολμήσει να του αντισταθεί αν αποφανθεί ότι «τούτη (όποιαν κατεβάσει η κούτρα του) θα είναι η λύση του Κυπριακού, τελεία!»; Εκτός και αν ο Χριστοδουλίδης… ορθώσει το ανάστημά του, φατσhίσει το σhιέριν του πα’ στο τραπέζι (εξανάκαμέν το!) τζαι πει του «αλόπως ένι ξέρεις με ποιον έσhεις να κάμεις» (εξαναείπεν το!). Από την άλλη, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, ποιος καλύτερα από έναν…πελλόν μπορεί να λύσει το πρόβλημα ενός πελλότοπου; Ζαττίν, απού πελλόν τζ’ απού μιτσήν μαθαίνεις την αλήθκειαν. Και τον Τραμπ δεν τον λες και μιτσήν…