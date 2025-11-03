Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Ινονού είχε πει «θα μείνετε χωρίς κράτος»

ΣΕΝΕΡ ΛΕΒΕΝΤ

Ο Ινονού είδε το μέλλον. Έκανε τη διάγνωση. Όμως, την απέρριψε η φανατική μας ηγεσία, η οποία δεν έβλεπε τίποτε άλλο από τον χωρισμό από τους Ελληνοκύπριους.

Το Κυπριακό είναι σαν το πρόβλημα των ναρκωτικών εδώ. Ούτε στα ναρκωτικά υπάρχει θεραπεία, ούτε στο Κυπριακό. Μπορούμε να το αποκαλέσουμε και καρκίνο. Όμως, είναι μια διάγνωση που άργησε να γίνει. Αν γινόταν νωρίς, ίσως να το σώζαμε. Δεν έγινε. Κατά την άποψή μου είναι, για παράδειγμα, μια διάγνωση που έγινε νωρίς εκείνη η ιστορική επιστολή που έστειλε στον δρα Φαζίλ Κιουτσιούκ ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ισμέτ Ινονού το 1964. Ο Ινονού είδε το μέλλον. Έκανε τη διάγν...

