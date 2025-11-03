Φρικαλεότητες στην Ελ Φάσερ - Ο πρωθυπουργός του Σουδάν ζητεί διεθνείς διώξεις

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Το Υπ. Μεταφορών εκφράζει απορία για απεργία μεταφορέων εν μέσω διαβούλευσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τροποποιητικά νομοσχέδια, μετά από συναντήσεις και συνεννόηση με την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ και εκφράζει απορία για την εξαγγελία απεργίας την στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση, τα νομοσχέδια ρυθμίζουν ζητήματα, που αφορούν το επιτρεπόμενο ύψος φορτίου για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου ISO Container High Cube, καθώς και την πλευρική προστασία ημιρυμουλκούμενων που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν το μήκος τους.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκφράζει "απορία για την εξαγγελία απεργίας από την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων".

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δεν δύναται να ανταποκριθεί στη δέσμευση που ζητά η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ ότι οι διαδικασίες Βουλή των Αντιπροσώπων θα ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη, καθώς η ψήφιση των νομοσχεδίων αποτελεί αρμοδιότητα της Νομοθετικής Εξουσίας.

Η διαβούλευση αποτελεί συνέχεια συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ στις 9 Ιουλίου 2025 και στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα χρόνια ζητήματα του κλάδου των Μεταφορέων Α’.

Η δημόσια διαβούλευση παραμένει ανοιχτή για σχόλια από τους επηρεαζόμενους έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://e-consultation.gov.cy/diavouleuseis/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF  και https://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/FC853161B1BB0526C2258D300033D641?OpenDocument

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για συνεχή διάλογο και συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου, με στόχο την προώθηση λύσεων που ενισχύουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των οδικών μεταφορών, καταλήγει. 

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα