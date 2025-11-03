Το Υπ. Μεταφορών εκφράζει απορία για απεργία μεταφορέων εν μέσω διαβούλευσης

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τροποποιητικά νομοσχέδια, μετά από συναντήσεις και συνεννόηση με την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ και εκφράζει απορία για την εξαγγελία απεργίας την στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση, τα νομοσχέδια ρυθμίζουν ζητήματα, που αφορούν το επιτρεπόμενο ύψος φορτίου για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου ISO Container High Cube, καθώς και την πλευρική προστασία ημιρυμουλκούμενων που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν το μήκος τους.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εκφράζει "απορία για την εξαγγελία απεργίας από την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων".

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δεν δύναται να ανταποκριθεί στη δέσμευση που ζητά η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ ότι οι διαδικασίες Βουλή των Αντιπροσώπων θα ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη, καθώς η ψήφιση των νομοσχεδίων αποτελεί αρμοδιότητα της Νομοθετικής Εξουσίας.

Η διαβούλευση αποτελεί συνέχεια συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ στις 9 Ιουλίου 2025 και στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα χρόνια ζητήματα του κλάδου των Μεταφορέων Α’.

Η δημόσια διαβούλευση παραμένει ανοιχτή για σχόλια από τους επηρεαζόμενους έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 στις πιο κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: https://e-consultation.gov.cy/diavouleuseis/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF και https://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/All/FC853161B1BB0526C2258D300033D641?OpenDocument

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για συνεχή διάλογο και συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου, με στόχο την προώθηση λύσεων που ενισχύουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των οδικών μεταφορών, καταλήγει.

ΚΥΠΕ