Κίλι Σφακιανάκη: Ο ξαφνικός θάνατος, η μάχη με το Πάρκινσον και ο γάμος με τον Νότη Σφακιανάκη

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι Σφακιανάκη, σε ηλικία 62 ετών, ύστερα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η κοινή τους ζωή και η οικογένεια που δημιούργησαν

Τα τελευταία χρόνια, η Κίλι είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον, γεγονός που είχε οδηγήσει τον γνωστό τραγουδιστή να αποσυρθεί σταδιακά από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό της.

Ο Νότης και η Κίλι Σφακιανάκη παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν μαζί τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη. Η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ο τραγουδιστής εργαζόταν ως DJ στην Κω.

Πάντα διακριτική και χαμογελαστή, η Κίλι στεκόταν στο πλευρό του συζύγου της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στηρίζοντάς τον τόσο στις μεγάλες του επιτυχίες όσο και στις δύσκολες στιγμές.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Happy Day, ο Νότης Σφακιανάκης είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός».

Οι δημόσιες εμφανίσεις και οι φήμες

Νότης Σφακιανάκης - Κίλι (NDP Photos)

Νότης Σφακιανάκης - Κίλι

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού είχε καταγραφεί το 2017, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με την κόρη τους Αφροδίτη. Από τότε, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο τους, ωστόσο οι ίδιοι απέφευγαν να τοποθετηθούν δημόσια.

Το 2024, η οικογένεια Σφακιανάκη απασχόλησε ξανά τα μέσα ενημέρωσης, όταν η Αφροδίτη Σφακιανάκη, κόρη του ζευγαριού, δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της. Η ίδια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της γυμναστικής και σχεδιάζει να ανοίξει το δικό της γυμναστήριο.

Σε άλλη συνέντευξή του, στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, ο Νότης Σφακιανάκης είχε περιγράψει τη σχέση του με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους: «Από το 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά. Αυτή είναι η γυναίκα μου, η μητέρα των παιδιών μας. Μόνο η μητέρα έχει το δικαίωμα να έχει το πάνω χέρι στην ανατροφή των παιδιών».

Οι τελευταίες στιγμές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Πρωινό, η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το σπίτι της οικογένειας στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, που της έκαναν ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά, η 62χρονη γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Στο πλευρό της, τις τελευταίες στιγμές, βρέθηκαν η κόρη της και μία νοσηλεύτρια.

ethnos.gr