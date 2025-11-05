Η ωχρή μπλε κηλίδα του Ντόναλντ Τραμπ…

Κάτι δεν πάει καλά… Σίγουρα ποτέ δεν πήγαινε. Από την αυγή της εμφάνισης του ανθρώπινου είδους, ο πλανήτης μας κολυμπά στο αίμα και στη λαίλαπα της καταστροφής…

Ειδήσεις από άλλα μέρη του κόσμου. Σιώπησε… ο ορυμαγδός με τη Γάζα, στην Ουκρανία τα ντρόουν σκορπούν καταστροφή και θάνατο. Ο πλανητάρχης βαρέθηκε τον Πούτιν κι ενδιαφέρεται τώρα για τη σφαγή των χριστιανών στη Νιγηρία… Αν δεν σταματήσουν θα επέμβουμε εμείς. Ποιοι είναι οι εμείς; Οι Αμερικανοί. Μπορούν ακόμα και το κάνουν, όποτε βολεύει φυσικά. Στην Τανζανία οι χιλιάδες των σφαγμένων μένουν άταφες… Κανείς δεν ενδιαφέρεται, όπου προλάβει ο καθένας…

Μια… ψιλή ειπώθηκε κάπου, πως ο Τραμπ σκέφτεται να ασχοληθεί (και με το Κυπριακό). Πλανητάρχης ενός πλανήτη χαμένου στο Διάστημα, που κανείς εκτός από τον Θεό (ίσως…) δεν ασχολείται με την ύπαρξή μας.

Ο Καρλ Σαγκάν, Αμερικανός αστροφυσικός που έφτιαξε τα ανεπανάληπτα ντοκιμαντέρ Cosmos, όταν ήταν εν ζωή, έγραψε ένα μικρό ανεπανάληπτο κείμενο για τη Γη, το οποίο περιέγραφε μια φωτογραφία της. «Ωχρή μπλε κηλίδα», έτσι την ονόμασε κι έγραψε μερικές αράδες για τη φωτογραφία, που όποιος τη διαβάσει πέφτει σε βαθιά μελαγχολία.

«Ο πλανήτης μας, έγραψε, είναι ένα μοναχικό στίγμα στο αχανές κοσμικό σκοτάδι που μας περιβάλλει. Μέσα στην αφάνειά μας -μέσα σε όλη αυτή την απεραντοσύνη- δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάποια βοήθεια θα καταφτάσει από αλλού για να μας σώσει από τον εαυτό μας. Εναπόκειται σε μας. Έχει ειπωθεί ότι η αστρονομία προάγει την ταπεινοφροσύνη, και θα προσέθετα, χτίζει χαρακτήρες. Κατ' εμέ, πιθανότατα δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη της ανοησίας της ανθρώπινης έπαρσης από αυτήν τη μακρινή εικόνα του μικροσκοπικού μας κόσμου. Για εμένα, υπογραμμίζει την ευθύνη που έχουμε να συμπεριφερόμαστε ο ένας προς τον άλλο, και να διαφυλάσσουμε και να αγαπάμε αυτή την ωχρή κυανή κουκκίδα, το μόνο σπίτι που έχουμε ποτέ γνωρίσει».

Στη φωτογραφία μπορείτε να εντοπίσετε τη μικροσκοπική κηλίδα. Για να εντοπίσετε την ανοησία πρέπει να ζείτε πάνω της…