Σύσκεψη των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών Κύπρου σε Μέση Ανατολή και Κόλπο

Οι ΑΔΑ ενημερώθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν την περιοχή και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων.

Σύσκεψη των Αρχηγών Διπλωματικών Αποστολών (ΑΔΑ) της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Μανάμα του Μπαχρέιν.

Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, το βράδυ της Τρίτης, αναφέρεται ότι η σύσκεψη διοργανώθηκε από τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Πρεσβεία στη Μανάμα.

Οι ΑΔΑ ενημερώθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν την περιοχή και ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων.

Παράλληλα, οι ΑΔΑ έτυχαν ενημέρωσης από την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, για τις προετοιμασίες ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

Στη συνέχεια, οι ΑΔΑ συμμετείχαν σε θεματικές συνεδρίες με αναλυτές του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS), όπου είχαν την ευκαιρία να έχουν ανταλλαγή απόψεων σε ένα διαδραστικό διάλογο.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο του Μπαχρέιν και δεξίωση που παρέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν.

