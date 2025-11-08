Οι «στάτους κβοϊστές» αφηνίασαν!

• Έλυσε το υδατικό η κυβέρνηση: Κάλεσε τους αγρότες να μην προχωρήσουν σε εποχικές καλλιέργειες! Μετά δε που τα μωρά αγνόησαν την έκκληση της υπουργού Γεωργίας όπως αποφύγουν τα πιτσικλίσματα την ημέρα του Κατακλυσμού(!) -με αποτέλεσμα να…στραντζίσουν τα φράγματα- μην παραξενευτείτε η κ. Παναγιώτου να μας απευθύνει έκκληση να λουννούμαστε… κάθε Πάσκα!

• «Ο σύζυγος της υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πική, διορίστηκε γενικός διευθυντής». Καλά σιόρ, ο σύζυγος της υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαρινέλας Ραουνά, εν τίποτε παρακατινός τζαι ακόμα εν εκανονίστηκε;

• Σαν το ‘μαθε ο Τραμπ πως στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα θα παρευρισκόταν και ο διεθνούς ακτινοβολίας Πρόεδρός μας, ελάμνησεν που την Αμερική τζ’ επήεν στην Αίγυπτο απλώς και μόνο για να κάμει ττόκκα με τον Χριστοδουλίδη προκειμένου να αποκτήσει… καρτζιλλίκκιν!

• «Η Κύπρος τιμά τον αγώνα της Ελλάδας εναντίον του ναζισμού και φασισμού», δήλωσε ο ΠτΔ μετά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, τονίζοντας τη σημασία τού «να αντλούμε τα αναγκαία διδάγματα από τέτοιους αγώνες». Όπως, για παράδειγμα, τα άντλησε και ο ίδιος που ποντάρει στο ΕΛΑΜ για την επανεκλογή του!

• Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του ΔΗΚΟ, αναφερόμενος στο ΕΛΑΜ: «Εάν στην επόμενη Βουλή υπερισχύσουν οι δυνάμεις των άκρων, η χώρα μας θα μπει σε περιπέτειες». Πρίγκιπά μου, «επήες για μαλλί τζαι βκήκες κουρεμένος»! Ο εκλεκτός σου, που «αν δεν έβαζε υποψηφιότητα θα έπρεπε να τον είχατε εφεύρει», αποκαλύπτεται πως είναι κρυπτοΕΛΑΜίτης! «Καλός καλός ο σhοίρος σου μα εβκέην χαλαζιάρης»!

• Quiz: Ποιο κόμμα προειδοποίησε ότι «δεν θα δεχτεί να γίνουν υποχωρήσεις, δήθεν για να βοηθηθεί η διαδικασία»; Εχάσετε! Δεν είναι το ΕΛΑΜ αλλά η ΕΔΕΚ. Ή μάλλον… δεν εχάσετε! Ζαττίν, τι ΕΛΑΜ, τι ΕΔΕΚ!

• Τη μια μέρα γράφει ότι «ο Τουφάν Έρχιουρμαν είναι τόσο ένθερμος εθνικιστής όσο και ο Τατάρ», και είσαι έτοιμος να στοιχηματίσεις ότι πρόκειται για δήλωση του Αρχιεπισκόπου ή του μητροπολίτη Μόρφου. Την επομένη, ότι «πολιτική ισότητα σημαίνει παγίδα βέτο σε κάθε απόφαση, με αποτέλεσμα το κράτος να μην μπορεί να λειτουργήσει» και λες, θα είναι από ανακοίνωση του ΕΛΑΜ ή της ΕΔΕΚ. Εντούτοις, ούτε από κηρύγματα των ιεραρχών μας είναι ούτε από ανακοινώσεις των ακροδεξιών κομμάτων αλλά αποσπάσματα πρόσφατων άρθρων του Σενέρ Λεβέντ στον «Πολίτη». Αν ήταν ποτέ δυνατόν, το ίνδαλμα των Ελληνοκυπρίων εθνικιστών, απορριπτικών και «στάτους κβοϊστών», να μην συστρατευθεί στην ενορχηστρωμένη καμπάνια αποδόμησης του Έρχιουρμαν στην οποία επιδόθηκαν με ζήλο από την ημέρα της εκλογής του…

• Ούτε σε διατεταγμένη υπηρεσία να βρίσκονταν! Τούτοι ούλλοι που καθημερινά συκοφαντούν τον Έρχιουρμαν πιπιλίζοντας «τι Έρχιουρμαν, τι Τατάρ», κοίταξε σύμπτωση(!), είναι οι ίδιοι που για πέντε χρόνια τον Ακιντζί «εγκάθετον του σουλτάνου τον ανέβαζαν, πιόνι της Άγκυρας τον κατέβαζαν», φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυριστούν πως ο Ντενκτάς ήταν… αγγελούιν μπροστά του! Όταν δε ο Ερντογάν τον εκπαραθύρωσε πριμοδοτώντας την εκλογή Τατάρ, δεν βρέθηκε ούτε ένας που τούν' τους πασhπατριώτες να παραδεχτεί το λάθος του ούτε κανένας διανοήθηκε να του ζητήσει συγγνώμη…

• Ποιος άνθρωπος με στοιχειώδη ενσυναίσθηση διαφωνεί με την κοινή επιστολή των Πέτρου Σουπουρή και Χουσεΐν Ακανσόι προς το Ευρωκοινοβούλιο, σχετικά με το θέμα του μνημείου των αγνοουμένων;

• Ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού, ενώ γνωρίζει, λέει, ότι «Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι υπάρχουν γιατί η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο», διερωτάται «πώς και γιατί ένας Τουρκοκύπριος αγνοείται»! Εν τόσον απλό, ρε κουμπάρε: Σγιαν ήταν καλά καλούλλικα, πάνω σ’ άνεμο προσβλήθηκε από καλπάζουσας μορφής Αλτσχάιμερ, οπόταν έπιαεν τα όρη τζαι τα παραρά και… μην τον είδατε τον Χουσεΐν! Καλά σιόρ, στο ΕΛΑΜ δεν διαθέτουν «σκάουτερς», τους γνωστούς στον κόσμο του ποδοσφαίρου ανιχνευτές ταλέντων; Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το ότι δεν εντόπισαν τέθκοιο κκιλιππίριν για να του προτείνουν μεταγραφή; Ο Πελεκάνος τζαι ο Παπαχαραλάμπους εν τίποτε πιο ακροδεξιοί που τον Σολωμού; Ολάν τούτος, αν του αρέσκουν τζαι τα αμπελοπούλια, βάλλει γυαλιά τζαι του Χαμπουλλά!