Είναι ο Πρόεδρος έτοιμος για λύση;

Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία φαίνεται να ανασυντάσσονται οι δυνάμεις που ευνοούν τη στασιμότητα στο Κυπριακό και εννοώ όλους όσοι αντιδρούν σε κάθε προσπάθεια να κινηθούμε έστω κάποια βήματα εμπρός. Ήλπιζαν όσοι ήθελαν τον τερματισμό της κατοχής σε νίκη στις τ/κ εκλογές εκείνου του ηγέτη που διατύπωνε διαπραγματεύσιμες θέσεις, δεν είχε την αδιαλλαξία του Τατάρ και η εκλογή του θα σήμανε θετικές εξελίξεις. Τελικά ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναδείχθηκε νικητής με συντριπτική υπεροχή που καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των Τ/Κ είχε άλλες ή και αντίθετες θέσεις με την Τουρκία του Ερντογάν αφού απέρριψαν τη λύση των δύο κρατών και ψήφισαν υπέρ της λύσης ομοσπονδίας.

Οι αναγνώσεις που δόθηκαν από την πλευρά μας για τη νίκη του Τ/Κ ηγέτη από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ με προεξάρχοντα το ΡΙΚ ανέτρεψαν το κλίμα ευφορίας δίδοντας ερμηνείες διαστρεβλωτικές και αλλοιώνοντας τα πραγματικά γεγονότα. Τα έβλεπαν όλα μαύρα και απαισιόδοξα, ότι τίποτε δεν αλλάζει και ξεκίνησε εντατική καλλιέργεια κλίματος ματαίωσης και απαισιοδοξίας. Οποιαδήποτε δήλωση ή ενέργεια του ΤΕ ερμηνεύεται ως έλλειψη βούλησης για εποικοδομητική συνεργασία. Σε αυτή την «εκστρατεία» συμμετέχουν όλα τα απορριπτικά κόμματα, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και βέβαια πρώτη και «καλύτερη» η Εκκλησία. Ο εθνικισμός αναζωπυρώθηκε, οι σχετικές εκδηλώσεις πύκνωσαν, οι ομιλίες στα εθνικά μνημόσυνα κατακεραυνώνουν κάθε απόπειρα επαναπροσέγγισης.

Αναμενόταν με πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση Έρχιουρμαν με τον Ταγίπ Ερντογάν από την οποία θα έβγαιναν τα πρώτα συμπεράσματα για την τύχη των συνομιλιών. Οι θιασώτες του στάτους κβο είχαν επενδύσει πολύ σε μιαν άτεγκτη στάση του Τούρκου ηγέτη και επιμονή του στη λύση των δύο κρατών, γεγονός που θα δικαίωνε τη συνεχή τους άρνηση για συνομιλίες. Ωστόσο το αποτέλεσμα της συνάντησης τούς απογοήτευσε. Δεν υπήρξε καμιά αναφορά εκ μέρους του Ερντογάν για λύση δύο κρατών αλλά μίλησε για δίκαιη λύση «σε στενό συντονισμό με τον κύριο Έρχιουρμαν». Παρ' όλο τούτο οι δυνάμεις της άρνησης δεν είδαν τίποτε το θετικό και δυναμώνουν την πολεμική τους ενάντια στις συνομιλίες. Βέβαια δεν έγινε ονομαστική αναφορά από τον ΤΕ για λύση με βάση τη ΔΔΟ. Όμως και μόνη η δήλωση του Τούρκου ηγέτη χωρίς να κάμνει καμιά αναφορά στα δύο κράτη αποτελεί μια πολιτική επιτυχία του ΤΕ να πείσει τον πανίσχυρο Ερντογάν και αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι ρόδινα. Τουναντίον, ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι πολύς και δύσκολος. Όμως οφείλουμε να δοκιμάσουμε. Από τη συνάντηση εξάγεται ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων των Τ/Κ με την Άγκυρα, κάτι που δείχνει τη διάθεση των πρώτων να αυτονομηθούν από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της Τουρκίας σε όλα τα θέματα που τους αφορούν και εναπόκειται σε μας να το αξιοποιήσουμε.

Στο τελευταίο διάστημα υπήρξε μια έντονη δραστηριότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για προώθηση του Κυπριακού και άλλων περιφερειακών προβλημάτων. Κυριολεκτικά αλώνισε την Ευρώπη, και όχι μόνο, με συναντήσεις με τον Γερμανό Μερτς, ξένους πρέσβεις, Κυριάκο Μητσοτάκη και Πρόεδρο Τραμπ. Αυτές οι επαφές μπορούν να είναι χρήσιμες και δεν είναι καθόλου κακό να φιλοδοξεί ο ΠτΔ να γίνει παράγοντας και καταλύτης εξελίξεων στο εξωτερικό. Όμως τι γίνεται στο εσωτερικό; Γιατί δεν κάνει τίποτε για να βελτιωθεί το κλίμα και αφήνει τις δυνάμεις της αντίδρασης να εμποδίζουν την ειρήνη και την εξομάλυνση των σχέσεων με τους Τ/Κ; Γιατί δεν προχωρεί σε συστηματική ενημέρωση του κόσμου, να αναπτύξει τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από τη λύση και τους κινδύνους από τη μη λύση; Μπορούν να γίνουν πολλά προς αυτή την κατεύθυνση, στα σχολεία, στον Τύπο, στην τηλεόραση. Εφόσον δεν μιλά με επιχειρήματα να πείσει τον κόσμο θα πει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις του, δεν είναι έτοιμος για λύση. Έχει σαφείς θέσεις για το πώς εννοεί την πολιτική ισότητα που είναι η λυδία λίθος του προβλήματος; Πώς εννοεί την εκ περιτροπής Προεδρία και τη μία θετική ψήφο; Δέχεται τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες που οι συνεταίροι του στην κυβέρνηση δεν τα δέχονται;