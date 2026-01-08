Χρηματοδότηση Χριστοδουλίδη- Διαρροή βίντεο προκαλεί ερωτηματικά

Βίντεο που διέρρευσε σήμερα στην πλατφόρμα Χ δημιουργεί σκιές για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και για μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο δημοσιεύεται ως «διαρροή» από τον λογαριασμό Emily Thompson στο Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργο Χρυσοχό.

Από το βίντεο διαφαίνεται ότι υπήρχε καταγραφή με κρυφή κάμερα των συνομιλιών που είχαν οι δημιουργοί του βίντεο με τα πιο πάνω πρόσωπα.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρόσωπα που δημιούργησαν το βίντεο εμφανίστηκαν ως επενδυτές οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Μεγάλο μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Μάλιστα σε κάποια στιγμή, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει ότι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι, για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης των επενδυτών στο Προεδρικό, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Προεδρικό παλάτι», αναφέρει ο κ. Χαραλάμπους, προσθέτοντας ότι εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Ο CEO της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος, ακούγεται σε απόσπασμα να αναφέρεται στη στενή σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Σε άλλο απόσπασμα δηλώνει ότι μπορεί να του μιλά ελεύθερα και ότι τον βλέπει περίπου κάθε δύο εβδομάδες, προσθέτοντας ότι αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις μαζί του για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «γι’ αυτό τον βοηθά».