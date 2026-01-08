Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

«Πρασινίζουμε την γή μας» ΕΤΑΠ Πάφου-Τμήμα Δασών δράση δενδοφύτευσης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

 

Με σύνθημα «Πρασινίζουμε την γη μας», η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου με την οικονομική στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Δασών-Τμήμα Πάφου πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 δενδροφύτευση σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας Γυαλιάς του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι κυρίως η ενίσχυση της προσπάθειας κατά της κλιματικής αλλαγής, σταδιακή αποκατάσταση του πρασίνου και γενικότερα εξωραϊσμού περιοχών.

Για τις ανάγκες της δενδροφύτευσης δόθηκαν από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου στο Τμήμα Δασών, 160 δεντρύλλια για την συγκεκριμένη περιοχή.

Η ΕΤΑΠ Πάφου ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Δασών-Τμήμα Πάφου για την συνεργασία και προσπάθεια και καλεί όλους τους φορείς να ενισχύσουν τις προσπάθειες προστασίας αλλά και αποκατάστασης χώρων πρασίνου ως μια δράση που συμβάλει στον ευπρεπισμό του νησιού μας αλλά και στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη .

Η ΕΤΑΠ Πάφου προγραμματίζει και για το υπόλοιπο του έτους 2026 παρόμοιες δράσεις.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα