«Πρασινίζουμε την γή μας» ΕΤΑΠ Πάφου-Τμήμα Δασών δράση δενδοφύτευσης

Με σύνθημα «Πρασινίζουμε την γη μας», η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου με την οικονομική στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Δασών-Τμήμα Πάφου πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 δενδροφύτευση σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας Γυαλιάς του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι κυρίως η ενίσχυση της προσπάθειας κατά της κλιματικής αλλαγής, σταδιακή αποκατάσταση του πρασίνου και γενικότερα εξωραϊσμού περιοχών.

Για τις ανάγκες της δενδροφύτευσης δόθηκαν από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου στο Τμήμα Δασών, 160 δεντρύλλια για την συγκεκριμένη περιοχή.

Η ΕΤΑΠ Πάφου ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Δασών-Τμήμα Πάφου για την συνεργασία και προσπάθεια και καλεί όλους τους φορείς να ενισχύσουν τις προσπάθειες προστασίας αλλά και αποκατάστασης χώρων πρασίνου ως μια δράση που συμβάλει στον ευπρεπισμό του νησιού μας αλλά και στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη .

Η ΕΤΑΠ Πάφου προγραμματίζει και για το υπόλοιπο του έτους 2026 παρόμοιες δράσεις.