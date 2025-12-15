Χαλλούμι, πύλες και λοιπά

Τρεισήμισι ώρες στο τραπέζι των συνομιλιών. Τρία άτομα στο τραπέζι. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να συζητηθεί εκτός από το χαλλούμι; Είναι πιο σημαντικό από το Βαρώσι, για παράδειγμα; Όλη η έγνοια μας είναι το χαλλούμι; Λατρεύω το χαλλούμι με τα αβγά. Υπάρχουν και οι πύλες. Και εκείνο είναι ένα ντέρτι. Μήπως δεν υπάρχει καθόλου το ζήτημα να γκρεμίσουμε αυτά τα τείχη, να ανοίξουμε όλες τις πύλες, να ενώσουμε την πατρίδα μας; Φαίνεται πως δεν υπάρχει! Άλλωστε δεν μπορούμε να ανοίξουμε νέες πύλες. Δεν μπορούμε να σκάψουμε νέους τάφους για τους αγνοούμενούς μας. Μην περιμένετε μάταια. Δεν υπάρχει λύση και στη νέα περίοδο και όπως πάνε τα πράγματα δεν θα υπάρξει. Τι λέει ο κύριος Τουφάν; «Δεν μπορεί να στηθεί τραπέζι διαπραγμάτευσης χωρίς την αποδοχή των τεσσάρων όρων». Κανένας από αυτούς δεν έγινε αποδεχτός. Η πολιτική ισότητα; Και σε αυτό δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν. Οι παράμετροι του ΟΗΕ λένε πολιτική ισότητα, όμως ο καθένας καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνει. Σκάλωσαν στην εκ περιτροπής προεδρία. Υπήρχε και στην Κυπριακή Δημοκρατία πολιτική ισότητα. Όμως, δεν υπήρχε εκ περιτροπής προεδρία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν πάντα Έλληνας και ο αντιπρόεδρος Τούρκος. Όμως, διέθετε τη σιδεροκέφαλη εξουσία του βέτο. Η τωρινή απαίτηση για εκ περιτροπής προεδρία είναι έργο της κατάκτησης της 20ής Ιουλίου. Άλλωστε, σε όλα τα τραπέζια των διαπραγματεύσεων μετά το 1974 υπάρχει η σφραγίδα της κατάκτησης. Δηλαδή της κατοχής. Όπως είπα, αυτό είναι το τραπέζι των νικητών και των ηττημένων. Μήπως πριν το 1974 η τουρκική πλευρά μπορούσε να θέσει στο τραπέζι έναν όρο όπως η εκ περιτροπής προεδρία;

Καυχιέται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ. «Υπάρχει μια ειρήνη που δεν υπήρξε ποτέ ξανά μέχρι σήμερα στη Μέση Ανατολή», λέει. Όμως, η Κύπρος είναι ελαττωματική. Η Κύπρος είναι «απόστημα». Πρέπει να διευθετηθεί και αυτή. Έρχεται και η δική της σειρά σιγά - σιγά. Ε, έχουμε και εμείς ενεργειακούς πόρους που θα ανοίξουν την όρεξη. Μου προκαλεί αναγούλα αυτός ο χαρακτηρισμός απόστημα. Σε εσάς δεν προκαλεί; Πώς γίνεται απόστημα αυτό το παραδεισένιο νησί που γεννήθηκε η πανέμορφη Αφροδίτη; Μήπως δεν είναι και αυτό δικό σας έργο, κύριε Γιάνκη; Barrack που βγήκες από τον παράδεισο των ουρί στο Epstein και ήρθες. Τι είπες; Ταιριάζει η μοναρχία στις χώρες της Μέσης Ανατολής; Πήγαινε διάβασε λίγο το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν και γιασεμιά όχι μόνο πετρέλαιο στη Μέση Ανατολή, στον χώρο των Προφητών!

Αν άρχισε να αναφέρεται στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ, να ξέρετε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει σεισμός. Δεν μπορώ να ξέρω σε ποια κλίμακα. Νομίζω πως και οι συνομιλίες που άρχισαν αυτή την περίοδο, την οποία εσείς ονομάζετε νέα περίοδο, διεξάγονται στη σκιά της προσδοκίας του Τραμπ. Είναι πολύ μουδιασμένες. Κανείς δεν κάνει βήματα για να μην κάνει κάτι λάθος. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Ποια η διαφορά από την περίοδο Τατάρ; Εκείνος δεν καθόταν καθόλου στο τραπέζι, όμως τουλάχιστον ο τωρινός κάθισε. Φαίνεται πως ο Τατάρ λυπάται πολύ γι’ αυτό. Τον ακούω να λέει «εμένα δεν μπόρεσαν να με βάλουν να καθίσω, εκείνον τον έβαλαν».

Όμως, το μάτι του Τραμπ δεν είναι πάνω μας τώρα. Είναι στη Βενεζουέλα. Εκεί υπάρχει πιο πολύ ψωμί. Δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί μας. Επικήρυξαν με 50 εκατομμύρια δολάρια τον Μαδούρο, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση μετά τον Τσάβεζ. Θα καταβροχθίσει την καημένη τη Βενεζουέλα! Θα την καταβροχθίσει φανερά. Κανένας δεν στηρίζει τον Μαδούρο. Άλλωστε, ποιος στηρίζει έναν σοσιαλιστή ηγέτη. Ο Τραμπ εποφθαλμιά το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Τι είναι αυτό που υποφέρουν τούτοι οι Λατινοαμερικάνοι από την Αμερική; Δεν άφησαν καθόλου ήσυχους εκείνους τους λαούς. Δεν έμεινε χώρα στην οποία δεν έκαναν φασιστικό πραξικόπημα. Και ακόμα δεν τους αφήνουν.

Τέλος πάντων, εμείς ας κοιτάξουμε τα δικά μας τώρα. Πώς μπαίνετε στη νέα χρονιά; Γέμισαν, υπερχείλισαν τα φράγματα. Βρέχει είναι καταστροφή, δεν βρέχει είναι καταστροφή. Δεν στήνεται τραπέζι είναι απαισιόδοξα, στήνεται είναι απαισιόδοξα. Έτσι θα έρθει και θα περάσει και αυτή η χρονιά. Ελπίζω να διευθετηθεί το ζήτημα του χαλλουμιού! Να βρεθούν και οι αγνοούμενοι που δεν βρέθηκαν κατά τη νέα χρονιά! Ίσως να ανοίξει ακόμα μια πύλη, όμως γίνεται να αν δεν ανοίξει! Ο κυπριακός λαός είναι υπομονετικός. Περίμενε πενήντα χρόνια. Μήπως πολύ θα είναι αν πω ότι περιμένει ακόμα μισό αιώνα;