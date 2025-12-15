Απογοητευμένοι οι αυτοτελώς εργαζόμενοι- Το μόνο που προωθήθηκε η ένταξη στα σχέδια ΑνΑΔ, λέει η ΠΟΒΕΚ

Την ένταξη των αυτοτελώς εργαζομένων στα προγράμματα κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) προβλέπουν νομοθετήματα που προωθήθηκαν στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η ΑνΑΔ, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 20 και 37 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007, προώθησε την τροποποίηση των Περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων του 1999 έως 2007 και των Περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέο από τους Εργοδότες και Αυτοτελώς Εργαζομένους) Κανονισμών του 2025, με σκοπό τη ρύθμιση της ένταξης των αυτοτελώς εργαζομένων στα προγράμματα κατάρτισης της Αρχής.

Παράλληλα, η ΑνΑΔ έχει επεξεργαστεί αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών με τίτλο «Οι Περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέο από τους Εργοδότες και Αυτοτελώς Εργαζομένους) Κανονισμοί του 2025», βάσει των οποίων ρυθμίζεται η καταβολή τέλους κατάρτισης από τους αυτοτελώς εργαζομένους και γίνονται λεκτικές βελτιώσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίησή τους, προς κατάργηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέο από τους Εργοδότες) Κανονισμών του 1979 μέχρι 2017.

Tο μόνο που προωθήθηκε

Η ένταξη στα σχέδια της ΑνΑΔ είναι το μόνο μέτρο που προωθήθηκε υπέρ των αυτοτελώς εργαζομένων, σχολίασε στον «Π» ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης.

Εκτός συζήτησης στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης βρίσκονται τα ζητήματα των αυτοτελώς εργαζομένων, επισημαίνει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι αυτοεργοδοτούμενοι δεν έχουν μερίσματα, όπως οι «μεγαλοκαρχαρίες».

Παράλληλα, τονίζει ότι παρά το διαχρονικό αίτημα για τη δυνατότητα λήψης ανεργιακού επιδόματος από τους αυτοεργοδοτούμενους, αυτό δεν ικανοποιείται «καθώς, όπως μας αναφέρουν, δεν μπορεί να διαπιστωθεί γιατί σταμάτησαν να εργάζονται».