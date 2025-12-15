Αυτό είναι το νέο αυτοκίνητο του Πάπα

Επικαλούμενοι την ευαισθησία του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, οι άνθρωποι της BMW του πρόσφεραν ως δώρο μία αμιγώς ηλεκτρική iX xDrive 60.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε σε τελετή παράδοσης παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της BMW AG, Oliver Zipse, του επικεφαλής της ευρωπαϊκής αγοράς, Bernhard Kuhnt, του διευθύνοντος συμβούλου της BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, και του αντιπροέδρου επικοινωνίας, κυβερνητικών και εταιρικών υποθέσεων της BMW AG, Maximilian Schoeberl.

Η επιβλητική σε διαστάσεις και προδιαγραφές iX είναι η δεύτερη πρόταση στην ιστορία της BMW -μετά το i3-, η οποία έχει εξελιχθεί ευθύς εξ αρχής ώστε να υποδεχθεί την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης. Όπως γίνεται φανερό και από το όνομα, το εν λόγω μοντέλο της BMW συνδυάζει δύο αυτοκινητικούς κόσμους της βαυαρικής εταιρείας: των ηλεκτρικών BMW i και των SUV BMW X.

Το πρόσφατα αναβαθμισμένο ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle της εταιρείας του Μονάχου προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και σημαντικά αυξημένη αυτονομία, η οποία στην έκδοση xDrive60αγγίζει τα 701 χιλιόμετρα.

Η νέα τεχνολογία κυψελών αυξάνει κατά περίπου 30% το ενεργειακό φορτίο της μπαταρίας υψηλής τάσης στην BMW iX xDrive45, φτάνοντας συνολικά τώρα στα 94,8 kWh. Οι μπαταρίες υψηλής τάσης των άλλων εκδόσεων του μοντέλου προσφέρουν ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 109,1 kWh για την BMW iX xDrive60, η οποία προσφέρθηκε ως δώρο στον Πάπα, και 108,9 kWh για την BMW iX M70 xDrive.

Με έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα, όλες οι εκδόσεις της BMW iX προσφέρουν τετρακίνηση. Το σύστημα κίνησης έχει βελτιστοποιηθεί, προσφέροντας σημαντικά περισσότερη ισχύ.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα BMW iX xDrive60 προσφέρει αυξημένη ισχύ κατά 21 ίππους (15 kW) σε σύγκριση με το προ-ανανέωσης μοντέλο, φτάνοντας τους 544 (400 kW), ενώ επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,6 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ./ώρα.

Αλλαγές, κυρίως στον τομέα του εξοπλισμού, παρουσιάζει και το εσωτερικό, διατηρώντας τον εξεζητημένο σχεδιαστικό χαρακτήρα του και την τεχνολογική πρωτοπορία του.

