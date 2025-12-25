Σε έναν τέτοιο κόσμο

Αφήστε και το Κυπριακό. Και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τον αποκλεισμό της Βενεζουέλας από την Αμερική. Και τους σεξουαλικούς φακέλους του Epstein. Και το γεγονός ότι οι αγρότες έφτασαν μέχρι την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Και τις συζητήσεις για τον Γρίβα στη Βουλή στον νότο. Και τις δίκες για ρουσφέτι στον βορρά. Και την πολεμική υστερία του Πρωθυπουργού της Βρετανίας. Αφήστε τα αυτά. Αρκούν μόνο δύο παραδείγματα για να εξηγήσουν σε τι χάλι έχει περιέλθει ο κόσμος τον 21ο αιώνα. Το πρώτο είναι ο Τζολάνι. Το δεύτερο είναι η Machado. Ποιος είναι ο Τζολάνι, ο οποίος αποκαλείται τώρα Αχμέτ Σάρα; Ο Πρόεδρος της Συρίας. Ποιος ήταν πριν γίνει Πρόεδρος; Ένας ψυχασθενής τζιχαντιστής. Ένας σφαγέας. Ένας γνωστός τρομοκράτης τον οποίον η Αμερική είχε προκηρύξει για δέκα εκατομμύρια δολάρια. Όμως, τώρα είναι Πρόεδρος! Εκφωνεί ομιλίες στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Γίνεται δεχτός εκ μέρους του Τραμπ στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον. Φαίνεται πως ντρέπεται λίγο που τον υποδέχεται εκεί. Δεν διοργανώνουν λαμπρή τελετή υποδοχής. Τον βάζουν μέσα από την πίσω πόρτα. Και προβαίνουν σε εξομολόγηση κοροϊδεύοντάς τον λίγο ζωντανά στην τηλεόραση. Ο Τραμπ τού βάζει άρωμα. Σαν να του λέει «βρομισμένε Αράπη». «Και αυτό είναι για τη γυναίκα σου», τού λέει. Και τον ρωτά: «Πόσες γυναίκες έχεις;» Αυτή η ερώτηση είναι χειρότερη από εκείνη που είχε υποβάλει δημοσίως ο Ταγίπ Ερντογάν στον δικό μας «πρωθυπουργό» Ιρσέν Κιουτσιούκ σε μια συνέντευξη Τύπου. «Πόσο μισθό παίρνεις, κύριε Ιρσέν Κιουτσιούκ;» Και εκείνος λέει αδαώς «8,5 χιλιάδες». Το 8,5! Είναι μια αξέχαστη ταινία του Φεντερίκο Φελίνι! Αν δεν την είδατε, δείτε την οπωσδήποτε. Ο Τραμπ γλεντάει με τον Αχμέτ Σάρα, όμως εκείνος είναι Πρόεδρος της Συρίας τώρα! Ένα μεγάλο θαύμα του 21ου αιώνα! Και το παράξενο είναι ότι η Αμερική, που θεωρεί «ήρωα» αυτόν, ακόμα θεωρεί τρομοκράτη τον Τσε! Ακόμα επιβάλλει εμπάργκο στην Κούβα ο κόσμος, ο οποίος διοχετεύει εκατομμύρια δολάρια στον Αχμέτ Σάρα.

Η δεύτερη, η Maria Corina Machado, είναι αντιπολιτευόμενη πολιτικός στη Βενεζουέλα. Μια γυναίκα που προσκάλεσε την Αμερική λέγοντάς της «έλα, κατάκτησε τη χώρα μου». Είναι έτοιμη να παραδώσει στις ΗΠΑ τους πλούσιους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας! Είναι ένθερμη υποστηρικτής του Νεντανιάχου. Υποστηρίζει την πολιτική γενοκτονίας του Ισραήλ. Σε αυτή τη γυναίκα δόθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης φέτος. Είναι αλήθεια πως δεν πρόκειται για το πρώτο φιάσκο των Νόμπελ αυτό. Κάποτε το βραβείο αυτό δόθηκε στον δήμιο της πατρίδας μας Henry Kissinger, καθώς και στον Ομπάμα που έκανε χίλια κομμάτια τη Λιβύη και τη Συρία. Και τώρα η Machado! Μήπως αντέδρασε σε αυτό το ρεζιλίκι ο κόσμος; Μόνο την αντίδραση του ιδρυτή των Wikileaks, Julian Assange, είδα. Κίνησε αγωγή στο Ίδρυμα Νόμπελ. Επειδή η στήριξη που παρέχει η Machado στην παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα παραβιάζει τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ για ειρήνη. Ζητά να «παγώσει» το βραβείο ύψους 1,18 εκατομμυρίου δολαρίων που δόθηκε στη Machado και την επιστροφή του παρασήμου. Το είδαμε και αυτό στο πρώτο τέταρτο αυτού του αιώνα.

Υπάρχει ακόμα κάτι που ξέχασα. Ο Jose Antonio Kast. Εξελέγη Πρόεδρος στη Χιλή. Ποιος είναι; Υποστηρικτής του φασίστα Pinochet! Απίστευτο, όμως έγινε και αυτό. Κέρδισε στη Χιλή η νοοτροπία του Pinochet 42 χρόνια μετά από εκείνο το φασιστικό πραξικόπημα του 1973. Αναστήθηκε ο Pinochet! Ο Pinochet, ο οποίος έσφαξε χιλιάδες ανθρώπους πριν 42 χρόνια, που σκότωσε με βασανιστήρια! Ενώ εμείς ακόμα πενθούμε για τον Salvador Allende, ο λαός της Χιλής θεώρησε άξιο για την Προεδρία του κράτους τον Kast, υποστηρικτή του Pinochet., Γνωρίζοντας επιπλέον ότι ο πατέρας του ήταν κάποτε μέλος του Ναζιστικού Κόμματος στη Γερμανία. Η Ιστορία δεν πηγαίνει μπροστά. Πηγαίνει προς τα πίσω!

Ενώ εμείς εδώ ακόμα συζητάμε αν η ΕΟΚΑ ή η ΤΜΤ ήταν τρομοκρατική οργάνωση. Πείτε μου. Πώς θα βρούμε την ειρήνη σε έναν τέτοιο κόσμο; Ή μήπως και εμείς να αναζητήσουμε τον Θεό κρατώντας ένα φανάρι μέρα μεσημέρι, όπως ο Διογένης;