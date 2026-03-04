Επανατρίστηκαν 213 Κύπριοι - Πραγματοποιήθηκαν 5 πτήσεις, λέει το ΥΠΕΞ

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 213 άτομα στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση και επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση και επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών από χώρες της Μέσης Ανατολής, λόγω των εξελίξεων που σημειώνονται στην περιοχή, πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία, μία ναυλωμένη από το κράτος και τέσσερις εμπορικές, μέσω των οποίων εξυπηρετήθηκαν συνολικά 213 άτομα.

«Οι εν λόγω επιστροφές κατέστησαν δυνατές μετά από συντονισμό και συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω των Διπλωματικών Αποστολών στην περιοχή, των αρμοδίων αρχών άλλων χωρών, καθώς και αεροπορικών εταιρειών, αξιοποιώντας τόσο διαθέσιμες εμπορικές όσο και ναυλωμένη πτήση», αναφέρεται.