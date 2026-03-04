Live: Νέα κύμα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στην Τεχεράνη - CNN: «Κουρδικές δυνάμεις ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν με συνδρομή της CIA»

Για πέμπτη μέρα φλέγεται η Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 28/1.

Ως αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ αλλά και των χωρών του Κόλπου, κυρίως τις αμερικανικές βάσεις.

Τι συμβαίνει

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι ότι οποιοσδήποτε ηγέτης διοριστεί από το ιρανικό καθεστώς για να αντικαταστήσει τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα είναι «σαφής στόχος για εξόντωση».





Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ





Τουλάχιστον έξι νεκροι σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο





Νεκρό κορίτσι 11 ετών μετά την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» στο Κουβέιτ





Χθες το βράδυ, εξελέγη ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανώτατος ηγέτης της χώρας, διαδέχοντας τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης. Ο Αλί Χαμενεΐ πέθανε στα αμερικανοϊσραηλινά χτυπήματα το Σάββατο.







Διαβάστε επίσης: LIVE: Στήνουν πολυεθνική αντιαεροπορική ομπρέλα γύρω από την Κύπρο - Σε επιχειρησιακές θέσεις οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16

Όλες οι εξελίξεις για τη διεθνή σύρραξη

Με πληροφορίες από Al Jazeera, BBC, The Times of Israel, Khaleej Times, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, anadoluajansi.tr