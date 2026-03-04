Live: Νέα κύμα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στην Τεχεράνη - CNN: «Κουρδικές δυνάμεις ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν με συνδρομή της CIA»

Για πέμπτη μέρα φλέγεται η Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 28/1.
Ως αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ αλλά και των χωρών του Κόλπου, κυρίως τις αμερικανικές βάσεις.
Τι συμβαίνει
- Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι ότι οποιοσδήποτε ηγέτης διοριστεί από το ιρανικό καθεστώς για να αντικαταστήσει τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα είναι «σαφής στόχος για εξόντωση».
- Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ
- Τουλάχιστον έξι νεκροι σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο
- Νεκρό κορίτσι 11 ετών μετά την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» στο Κουβέιτ
- Χθες το βράδυ, εξελέγη ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανώτατος ηγέτης της χώρας, διαδέχοντας τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης. Ο Αλί Χαμενεΐ πέθανε στα αμερικανοϊσραηλινά χτυπήματα το Σάββατο.
Όλες οι εξελίξεις για τη διεθνή σύρραξη
