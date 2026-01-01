Πρωτοχρονιάτικο*

Της Ανδρομάχης Σοφοκλέους**

Στο γύρισμα κάθε χρονιάς, δεν αρκεί να ευχόμαστε απλώς να είναι η επόμενη καλύτερη, λες και κάπως μαγικά θα αλλάξουν όλα. Χρειάζεται να κοιτάξουμε ειλικρινά πού βρισκόμαστε, τι μας έφερε ως εδώ και ποια πορεία επιλέγουμε συνειδητά. Αυτή είναι μια πάγια αλήθεια, όμως σήμερα ζούμε σε εποχές όπου ό,τι γνωρίζαμε αλλάζει. Η απροκάλυπτη αμφισβήτηση της ίδιας της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, η οικονομική και κοινωνική ανισότητα, η περιβαλλοντική κρίση, η επαναχάραξη του γεωπολιτικού χάρτη σε μια εποχή αναβίωσης του πολεμοχαρούς machismo, η τεχνητή νοημοσύνη, ο έλεγχος της πληροφόρησης από κυβερνήσεις και λίγους δισεκατομμυριούχους.

Αυτά είναι που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα, και ό,τι κάνουμε το 2026, πολύ πιθανόν να καθορίσει τις επόμενες δεκαετίες. Η αλήθεια είναι ότι το 2026, δεν θα είναι εύκολο, όπως εύκολο δεν ήταν ούτε το 2025. Η πορεία των πραγμάτων, δεν μπορεί να αφήνει κανένα να αισθάνεται ότι θα πάμε σε κάτι καλύτερο, Όχι χωρίς δράση για αλλαγή και ανατροπή πορείας. Γιατί έχουμε αφήσει τη μισανθρωπιά να μας καταπίνει, νομίζοντας ότι έτσι βγαίνουμε από τα αδιέξοδα που η ίδια η πολιτική κατάσταση μας αναγκάζει να αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

Η ασφάλεια, η ευημερία και η προοπτική για τον τόπο και την Ευρώπη όμως, δεν μπορούν να διασφαλιστούν, αν βασίζονται πάνω στο μίσος για τον άλλο, την προσπάθεια να αφαιρέσουμε δικαιώματα από τον άλλο, ή πάνω στη διάθεση πολεμοχαρούς επικράτησης. Πριν λίγους μήνες είχα τη χαρά να μιλήσω μπροστά σε ένα κοινό από 17 χρονους σε ένα σχολείο της Λευκωσίας. Ανάμεσα σε άλλα, τους είπα και το εξής: «Είστε η πιο δικτυωμένη και ενημερωμένη γενιά που είχε ποτέ η Κύπρος. Μπορείτε επίσης να γίνετε η πιο συμπονετική γενιά; Μπορείτε να πάρετε όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσετε με τη μεγαλύτερη αρετή από όλες, την ικανότητα να παραμένετε ανθρώπινοι και συμπονετικοί, ακόμη και στους πιο δύσκολους καιρούς;» Αυτό εύχομαι και για όλους μας για το 2026.

Να μπορούμε να συναισθανόμαστε την ανθρώπινη ευαλωτότητα και να παραμένουμε ανθρώπινοι, στον τρόπο που μιλούμε, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, στον τρόπο που αντικρίζουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, ειδικά ενώ δίπλα μας συντελείται μια γενοκτονία. Γιατί δύναμη δεν είναι να καίμε γέφυρες σε μια ασύδοτη μάχη επικράτησης, δύναμη είναι να χτίζουμε γέφυρες για να βάζουμε τις βάσεις για μια καλύτερη κοινωνία για όλους. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους, αλλά και έναν κόσμο όπου οι δρώντες, θα επιλέγουμε συνειδητά και συνεχώς, τους κανόνες του δικαίου, απορρίπτοντας αυτούς της ζούγκλας. Μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει η δημοκρατία και ο άνθρωπος. Όχι ζώντας υπό καθεστώς συνεχούς απειλής και ανασφάλειας, σε κάθε επίπεδο.

Όσοι βγαίνουμε μπροστά για να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο πολιτικά για τούτον τον τόπο αυτό το θυμόμαστε καλά και στην προσπάθεια μας να κάνουμε πολιτική, αλλιώς. Και για μας στο Volt Cyprus το 2026 θα είναι και η χρονιά που θα δώσουμε και την πιο μεγάλη μάχη. Την μάχη για να κάνουμε χώρο στη βουλή και για μια φωνή όπως τη δική μας. Μια φωνή ανθρώπινη, σοβαρή και νηφάλια. Μια φωνή διαφορετική από τα κόμματα που μας κυβερνούν τόσα χρόνια. Μια φωνή που βάζει μπροστά αποτελεσματικές λύσεις για την καθημερινότητα του πολίτη και τα προβλήματα του 21ου αιώνα.

Μπορεί όντως τα πράγματα στην Κύπρο να μην πάνε καλά, αλλά εμείς ελπίζουμε μέσα από τη δράση μας. Είμαστε διαφορετικοί γιατί δημιουργηθήκαμε μέσα από την ανάγκη για ένα κόμμα που να βάζει τις ανάγκες του πολίτη μπροστά. Για μια Κύπρο πράσινη, προοδευτική και επανενωμένη σε μια καλύτερη και πιο δυνατή Ευρώπη. Ελάτε κοντά, στηρίξτε μας, δώστε μας τη δυνάμη να δείξουμε συλλογικά ότι η Κύπρος, η Ευρώπη, ο κόσμος, μπορούν να είναι αλλιώς.

*τίτλος από σημαντικό ποίημα του Κώστα Βάρναλη

**Συμπρόεδρος του Volt