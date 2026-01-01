«Καποδίστριας»: Πάνω από 144.000 εισιτήρια το τετραήμερο των Χριστουγέννων

Το τετραήμερο των Χριστουγέννων έφερε στην κορυφή των εισιτηρίων τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή, με τον Αντώνη Μυριαγκό στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις κινηματογραφικές αίθουσες, με αρκετές προβολές να πραγματοποιούνται σε γεμάτες αίθουσες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η ταινία έκοψε πανελλαδικά 144.712 εισιτήρια στο πρώτο της τετραήμερο. Η επίδοση αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025 και, παράλληλα, την καλύτερη εκκίνηση που έχει σημειώσει φιλμ του Γιάννη Σμαραγδή.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο «Καποδίστριας» καταγράφει το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα ελληνικής ταινίας όλων των εποχών χωρίς εισιτήρια από προ-προβολές, ενώ στην ίδια μέτρηση κατατάσσεται δεύτερος και στο σύνολο των ταινιών των τελευταίων 15 ετών, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Σύνοψη

Η ταινία Καποδίστριας είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς.

Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Naftemporiki.gr