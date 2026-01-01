Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξαίρει τους Βορειοκορεάτες στρατιωτικούς του που πολεμούν «σε ξένη γη»

Ο Bορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του που αναπτύχθηκαν και πολεμούν σε «ξένη γη» κι αναφέρθηκε στη συμμαχία της Πιονγκγιάνγκ με τη Μόσχα, σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στις ένοπλες δυνάμεις που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη από επίσημο μέσο ενημέρωσης.

«Καθώς σε όλη τη χώρα επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα για την υποδοχή του νέου έτους, μου λείπετε ακόμη περισσότερο, καθώς πολεμάτε γενναία σε πεδία μαχών σε ξένη γη, ακόμη κι αυτή τη στιγμή, εκτελώντας πιστά τις διαταγές της πατρίδας σας», ανέφερε ο κ. Κιμ, το μήνυμα του οποίου μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Δείξτε γενναιότητα. Πίσω σας έχετε την Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα», πρόσθεσε.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Κατά νοτιοκορεατικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 600 Bορειοκορεάτες αξιωματικοί σκοτώθηκαν.

Σε αντάλλαγμα η Μόσχα προσέφερε στην Πιονγκγιάνγκ οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, τρόφιμα κι υδρογονάνθρακες, επισημαίνουν αναλυτές.

Στο μήνυμά του, ο Bορειοκορεάτης ηγέτης εξήρε τους άνδρες του διότι ενίσχυσαν την «ακατανίκητη συμμαχία» με τον «αδελφό ρωσικό λαό».

