Το «καλό» και «κακό» σενάριο για το βίντεο

Δύο είναι τα σενάρια όσον αφορά το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο «Χ» και εμπλέκει στενό συνεργάτη και συγγενή του Προέδρου, πρώην υπουργό και φίλο του και επιχειρηματία να συζητούν με υποψήφιους επενδυτές για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2028.

Το ένα σενάριο (το καλό) είναι να ισχύουν πράγματι οι ισχυρισμοί του Προεδρικού ότι πρόκειται για κατασκευασμένο βίντεο και προϊόν υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ρωσικό μάλιστα δάκτυλο να κρύβεται πίσω από αυτήν.

Αν και δεν είμαστε ειδικοί, ακόμη και μετά τη διαπίστωση των ειδικών του ΤΕΠΑΚ, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ότι το βίντεο δεν είναι τουλάχιστον προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, όντως για τη γνησιότητά του παραμένουν ερωτηματικά. Οι συνομιλίες που παρουσιάζονται σε αυτό είναι εμφανώς αποσπασματικές και μονταρισμένες και είναι ευδιάκριτη η συρραφή άσχετων μεταξύ τους αποσπασμάτων. Οι συνομιλίες που καταγράφονται, έστω και αν εμμέσως αφήνουν να νοηθεί ότι γίνεται λόγος για χρηματοδότηση του Προέδρου και του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας, είναι αόριστες και γενικόλογες. Επίσης, η χρονική στιγμή που το βίντεο δημοσιεύθηκε, την επομένη δηλαδή της επίσκεψης και θερμής υποδοχής στη Λευκωσία του Ουκρανού Προέδρου, αλλά και η ουκρανική σημαία που απεικονίζεται δίπλα από το όνομα του εμφανώς ψεύτικου λογαριασμού που το δημοσιοποίησε, παραπέμπουν όντως σε προβοκάτσια με ρωσικό δάχτυλο.

Το δεύτερο σενάριο (το κακό) και για τον ίδιο τον Πρόεδρο αλλά και για την Κύπρο, είναι το βίντεο, ακόμη και με τα κενά και τις «γκρίζες ζώνες του», να είναι εντελώς καθαρό και καθόλου υστερόβουλο και υποβολιμαίο και αυτή τη φορά κάποιοι να έχουν καταφέρει να «πιάσουν στα πράσα» τον ίδιο τον ανώτατο άρχοντα του τόπου, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να εμπλέκεται -μέσω στενών συνεργατών του- σε πράξεις διαφθοράς, διαπλοκής και παράνομες χρηματοδοτήσεις έναντι ανταλλαγμάτων. Και για να είμαστε ειλικρινείς, στο βίντεο, όπως δημοσιοποιήθηκε, όντως δημιουργούνται εντυπώσεις για παράνομες ροές χρήματος.

Αν -επαναλαμβάνουμε- το βίντεο αποδειχθεί «απείραχτο» και αληθές, τότε, οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος δεν θα περιοριστούν μόνο προσωπικά στον Πρόεδρο και τους εμπλεκόμενους συνεργάτες και φίλους του αλλά σε ολόκληρη τη χώρα και τον τόπο, σε μία στιγμή που δείχναμε να αφήνουμε πίσω την κατάμαυρη σελίδα των τελευταίων χρόνων και κυρίως της προηγούμενης σαθρής διακυβέρνησης.

Καταληκτικά, με βάση τα δεδομένα της στιγμής, κανένα από τα δύο πιο πάνω σενάρια δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ή αποκλεισθεί εκ προοιμίου.

Για αυτό και επιβάλλεται η άμεση, ενδελεχής και αδιάβλητη διερεύνηση από όλες τις αρμόδιες Αρχές (κρατικές, ανεξάρτητες, ακόμα και διεθνείς των οποίων την αξιοπιστία ουδείς να μπορεί να αμφισβητήσει) και της αυθεντικότητας του βίντεο αλλά και των όσων καταγράφονται σε αυτό και η άμεση δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων τους, γιατί η Κύπρος δεν αντέχει άλλες ανάλογες σκιές και υποψίες.