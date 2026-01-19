Ένας Πρόεδρος υποτακτικός στο club των προθύμων

Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του Νίκου Χριστοδουλίδη ως Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την κρίση μου ο χειρότερος Πρόεδρος που ανέδειξε η ΚΔ ήταν ο Αναστασιάδης, ο οποίος με το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων και προπάντων με την λιποταξία στο Κραν Μοντανά που ενταφίασε για δεύτερη φορά την λύση του Κυπριακού μετά το 2004 έως και την εισήγησή του για δύο κράτη, που τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί παρά από προδοσία, δικαιώνει το αρχικό μου συμπέρασμα. Με την ανάληψη του Χριστοδουλίδη ως Προέδρου της Δημοκρατίας δεν περιμέναμε τρομακτικές αλλαγές, αφού ο ίδιος λιποτάκτησε από το κόμμα του με μέντορα τον Αναστασιάδη και ταυτίστηκε μαζί του στα «χρυσά» διαβατήριά και στο Κραν Μοντανά – «δεν θα ξοδέψω το πολιτικό μου κεφάλαιο» - όπου δεν κούνησε ούτε το μικρό του δαχτυλάκι για να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί, κατατοπίζοντάς μας κατάλληλα για τις προθέσεις του «ένα μίλι» πριν τη λύση του Κυπριακού. Βέβαια, η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί και η πορεία του στον προεδρικό θώκο δεν μας άφησε αισιοδοξία για το μέλλον. Η παρθενική του ομιλία ως υποψηφίου ΠτΔ που ταυτίστηκε ακριβώς με αυτήν του Κασουλίδη πρόσθεσε ακόμη ένα λιθαράκι «τάτσας» για τις πραγματικές ικανότητες του για να ακολουθήσουν τα fake accounts και η γλυκύτητα του που ξεγελούσαν αυτούς που δεν διάβαζαν πίσω από τις γραμμές το τι θα ακολουθούσε. Ο «αχταρμάς» που τον ακολούθησε για την «καρέκλα» αποδείχτηκε περίτρανα με τις εντάσεις, ενστάσεις και καυγάδες για το υπουργικό που δεν μπόρεσαν να κρύψουν. Η ασυνέπεια του στις προεκλογικές δηλώσεις σχετικά με τους διορισμούς δεν βελτίωσαν την εικόνα που είχαμε για αυτόν.

Αλλά το μεγάλο του trick να συναντήσει τον Τατάρ για να δείξει το δήθεν ενδιαφέρον του για τη λύση του Κυπριακού μας «καταγοήτευσε» αφού μας μίλησε για λύση ΔΔΟ που απαξίωσε με τη λιποταξία του στο Κραν Μοντανά μαζί με τον πνευματικό του πατέρα στον οποίο οφείλει την αναρρίχηση του στον προεδρικό θώκο. Προσπαθεί με «λοούθκια» γλυκά να εμπλέκει την ΕΕ η οποία μας θεωρεί τελείως αναξιόπιστους όπως και ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες, ο οποίος απογοητευμένος και απηυδισμένος ξεφώνισε το ιστορικό «εύχομαι καλή τύχη στον Βορρά και στον Νότο». Και ο κάθε νουνεχής πολίτης διερωτάται πώς αυτός ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για την ανάβασή του στον Λόφο με αποστασία από το κόμμα που τον ανέθρεψε με διαφύλαξη του πολιτικού του κεφαλαίου, θα προτιμήσει τη κατάβαση για τη ΔΔΟ που θα του στερήσει τα πέντε χρόνια στην εξουσία, αφού η ομοσπονδία θα κινηθεί σε διαφορετικά κανάλια. Ο κάθε πολίτης μένει ενεός με τα όσα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πράττει προφανώς για τον θώκο του 2028 με ξεδιάντροπο βόλεμα όλων αυτών που «δούλεψαν» σκληρά για την άνοδό του στην εξουσία χωρίς διαφάνεια και αξιοκρατία.

Ο νεποτισμός στα «φόρτε» του με διορισμούς συγγενών κουμπάρων και κουμέρων του προεδρικού ζεύγους. Ο κυπριακός λαός έχει πραγματικά απηυδήσει παρακολουθώντας την κατρακύλα του, ο οποίος χωρίς ντροπή, ουσιαστικά κοροϊδεύει τον Κύπριο πολίτη που εγώ θα αποκαλούσα «βαρβάτη» κοροϊδία του λαού με ακατάσχετα ψεύδη σε περιτύλιγμα λαϊκίστικου τεχνάσματος που ο Πρόεδρος είναι πρωταθλητής. Δράττοντας την ευκαιρία των όσων ανήθικων διαπίστωσα, έχω διερωτηθεί πώς ο ταξιδιώτης των 5 ηπείρων χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα Πρόεδρος θα εμπλακεί στην πενταμερή του 2026 για να συζητήσει τη ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, μία θετική τ/κ ψήφο, την εκ περιτροπής προεδρία με συνομιλητή έναν Ερχιουρμάν που πιστεύει σε μια win- win λύση μέσω της ΔΔΟ για μια ειρηνική ομοσπονδιακή Κύπρο που ποτέ ο ΝΧ δεν άρθρωσε, παρ' όλο που ο Τατάρ τον βοηθούσε τα μάλα να καταφεύγει υποκριτικά σε ηρωικούς παιάνες ότι είναι έτοιμος για λύση αοριστολογώντας περί των ψηφισμάτων του Συμβουλίου των ΗΕ. Και τώρα με τον Έρχιουρμαν, πέραν των υποκριτικών εναγκαλισμών, πώς θα προχωρήσει; Δυστυχώς, είναι του ήλιου φαεινότερον ότι η στάση του θα είναι αρνητική σαμποτάροντας τις συνομιλίες του 2026 με ψευτοδιλήμματα και, πού ξέρετε, μπορεί να εμφανιστεί ξανά το Κοτζιάικο motto «μηδέν στρατούς μηδέν εγγυήσεις «εδώ και τώρα», χωρίς περιθώρια για την εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα το τέλος των συνομιλιών.

Επίσης, με την προσχώρησή του στην τριμερή με το Ισραήλ και τη δουλική του συμπεριφορά στον σφαγέα των αθώων Παλαιστινίω, Νετανιάχου, του οποίου ταπεινή θεραπαινίδα είναι και η προσκόλλησή του σε αυτόν δίνοντας διαβεβαίωση για πίστη και υποταγή, έχοντας την ψευδαίσθηση γεωστρατηγικών και ενεργειακών συμφερόντων και ότι αυτός ο γενοκτόνος θα προστρέξει για βοήθεια στην Κύπρο σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία. Το χειρότερο όμως είναι ότι στρατικοποιεί την Κύπρο με οπλισμό από το Ισραήλ δήθεν για αποτροπή, σε περίπτωση πολέμου. Ακόμη και ένα βρέφος αντιλαμβάνεται ότι σε χρόνο μηδέν το ψευδοκράτος μας θα πάψει να υπάρχει με τα drones και τους πυραύλους που θα καλύψουν τον ουρανό με τους κατατρομαγμένους πολίτες να ζητούν καταφύγιο στα βουνά όπου και εκεί ο ισχυρότερος στρατός του ΝΑΤΟ, μετά από αυτόν των ΗΠΑ, θα κάνει σκόνη τα πάντα προτού προλάβουμε να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει. Ο άκρατος ενθουσιασμός του Πάλμα και άλλων πολεμοχαρών τής καταστροφής μάς τρέλαναν επί μέρες με το κονδύλι 1,2 δισεκατομμυρίων για τις στρατιωτικές ανάγκες των κρατών της ΕΕ, η οποία δίνει την ευκαιρία στη μικρούλα Κύπρο μέσω SAFE να εμπλακεί στη στρατικοποίηση της νήσου με τον αναγκαίο στρατιωτικό εξοπλισμό που θεώρησαν ότι η Κύπρος θα γίνει αστακός και θα μπορεί να αναχαιτίσει οποιαδήποτε επιβουλή της Τουρκίας. Πραγματικά αηδιάσαμε για τη στρατικοποίηση της Κύπρου, και για να επαναλάβω, χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι ο Αττίλας, το θηρίο είναι δίπλα μας πλήρως εξοπλισμένος με την αεροπορία και τους πυραύλους του που θα μετέτρεπαν σε σκόνη τα απομείναντα εδάφη της Κυπρούλας με τους πανικόβλητους πολίτες να ψάχνουν για διαφυγή χωρίς αποτέλεσμα – στη Σμύρνη, τουλάχιστον, μερικοί τα κατάφεραν να διαφύγουν. Και μην μου πείτε ότι η Ελλάδα θα είναι εδώ.

Μακάρι να τα καταφέρει, όσον και αν βελτιώθηκε στρατιωτικά, έχοντας να χειριστεί μια στρατιωτική επιχείρηση από τον Έβρο μέχρι το Αιγαίο. Έτσι και αλλιώς η Κύπρος για ακόμη μια φορά θα είναι μακριά. Δυστυχώς, αυτή η εξέλιξη με το SAFE, που για μας είναι unsafe, έδωσε την ευκαιρία στους γνωστούς εθνικιστές «δημοσιογράφους» των ηρωικών παιάνων που παλεύουν για την επιβίωσή τους στον πολιτικό και τηλεοπτικό στίβο να αρχίσουν τα της κατεχόμενης γης μας και τον «εδώ και τώρα» εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς για «αξιόμαχη» αντίσταση. Μα καλά, με ποιους θα τα «βάλει η Κυπρούλα»; Με τον στρατό της χώρας των 100. 000. 000; Τι θέλουμε; Να γίνουμε μια Νέα Σμύρνη ακόμη και Γάζα και να ρίξουμε τα παιδιά μας βορά στο θηρίο επειδή άλλα έχουν στο μυαλό τους κάποιοι της ελίτ οι οποίοι θα λιποτακτήσουν πρώτοι με τα παιδιά τους σε άλλες πολιτείες για να παραλάβουμε εμείς τα παιδιά μας σε κασόνια;

Με όσα έχουν πιο πάνω αναφερθεί σχετικά με την πορεία του Νίκου Χριστοδουλίδη, το συμπέρασμα αναμφίβολα τον κατατάσσει ως τον χειρότερο Πρόεδρο της ΚΔ, την οποία οδηγεί στην καταστροφή για ένα πουκάμισο αδειανό για έναν θώκο το 2028, μετά τον Αναστασιάδη, ο οποίος με όλα τα «κακά» του τουλάχιστον είχε ένα εκτόπισμα Προέδρου. Ας έχει την ψευδαίσθηση λοιπόν ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος ζει σε άλλο σύμπαν ότι για έξη μήνες θα είναι ο «εκλελεγμένος» Πρόεδρος της ΕΕ, και «αγαπημένο παιδί των αγγλοσαξόνων της ΕΕ και της ομάδας πολέμου των προθύμων για θελήματα» όπου ουσιαστικά ουδείς τον έχει περί πολλού, αντιθέτως… και ας ζει στον κόσμο του παρέα με την ψυχοεμμονική του τάση για τον θώκο του 2028…

ΥΓ. Είναι και το τελευταίο βίντεο. Ίσως, ίσως λέω, τον απομακρύνει από τον Λόφο.

*ΒΑ, ΜΑ, PhD, πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού