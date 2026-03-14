Ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των αδελφοποιημένων Συλλόγων Κτήμα και Δρυοπίδας

Επίκεντρο της συνάντησης των αδελφοποιημένων συλλόγων Κτήμα και Δρυοπίδας ήταν η ενίσχυση των δεσμών φιλίας τους και πολιτιστικών κοινών δράσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πολιτιστικές συνεργασίες αποτελούν γέφυρες επικοινωνίας και φιλίας ανάμεσα σε ανθρώπους και συλλόγους που μοιράζονται κοινές αξίες και αγάπη για την παράδοση.

Μέσα από τέτοιες συναντήσεις καλλιεργείται η αλληλοεκτίμηση και ενισχύονται οι δεσμοί που ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λαογραφικού Ομίλου Κτήμα με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκαν στην Κύπρο τους αδελφούς Γιώργο και Βαγγέλη Μπέλλη, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μέσα σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα.

Η επίσκεψή τους, προστίθεται στην ανακοίνωση, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για να συναντηθούν από κοντά, να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις και να συζητήσουν το πρόγραμμα των κοινών εκδηλώσεων που προγραμματίζουν τα αδελφοποιημένα σωματεία, ο Λαογραφικός Όμιλος ΚΤΗΜΑ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυοπίδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος γύρω από ιδέες και δράσεις που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο συλλόγων. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φιλικό και δημιουργικό, επιβεβαιώνοντας την κοινή επιθυμία για συνέχιση και διεύρυνση των πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Μέσα σε ένα περιβάλλον αδελφοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ενδυναμώνουν τους δεσμούς τους, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία και η κοινή αγάπη για την παράδοση μπορούν να δημιουργήσουν δυνατές σχέσεις και όμορφες προοπτικές για το μέλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.