Την πορεία της χρονιάς και τους στόχους της νέας περιόδου παρουσίασε ο Προοδευτικός Πάφου

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Πολιτιστικού Σωματείου Προοδευτικός Πάφου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, κατά την οποία έγινε ανασκόπηση της αγωνιστικής περιόδου 2024–2025.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκε η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η γενική οικονομική έκθεση του σωματείου.

Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των αγωνιστικών και οργανωτικών αποτελεσμάτων της χρονιάς που πέρασε, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν οι βασικοί στόχοι και οι προτεραιότητες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η Γενική Συνέλευση δεν είχε εκλογικό χαρακτήρα και σε αυτήν παρευρέθηκαν τα μέλη του σωματείου, τα οποία ενημερώθηκαν εκτενώς για τα τεκταινόμενα της περιόδου που ανασκοπήθηκε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Σιαηλής, παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και τις προοπτικές ανάπτυξης του σωματείου, ενώ ο Ταμίας κ. Δημήτρης Επιφανίου ενημέρωσε τα μέλη για τα οικονομικά δεδομένα.

Η διοίκηση του Προοδευτικού Πάφου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία του σωματείου και επανέλαβε τη δέσμευσή της για συνέχιση της προσπάθειας, με στόχο την περαιτέρω αγωνιστική, οργανωτική και κοινωνική ενίσχυση του Προοδευτικού.