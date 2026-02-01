Ας μην είναι η τελευταία μας ευκαιρία

Μέσα στο 2026 ελπίζουμε να αρχίσουν οι συνομιλίες με τον Έρχιουρμαν στο τιμόνι της τ/κ κοινότητας. Όλοι προσδοκούμε σε λύση ΔΔΟ, παρ' όλο που οι διχοτόμοι επιμένουν να τα βλέπουν όλα μαύρα και να σπέρνουν την απογοήτευση στον κυπριακό λαό αφού απώτερος στόχος τους είναι η διχοτόμηση. Για αυτό, όπως πολλές φορές το έχουμε πράξει, θα τους υπενθυμίσουμε τροχάδην δύο-τρία στοιχεία του συντάγματος του 1960 για να μην ξεχνάμε ότι η λύση του Κυπριακού θα αποτελεί έναν συμβιβασμό. Η ΚΔ βάσει του συντάγματος του 1960 είναι δικοινοτικό κράτος με δικαίωμα βέτο του Τουρκοκύπριου αντιπροέδρου, δηλαδή συμπροέδρου, με πάμπολλα προνόμια των Τουρκοκυπρίων στη Δημόσια Υπηρεσία και Αστυνομία. Δυστυχώς σήμερα ξεχνάμε το σύνταγμα του 1960 και οι ακραίοι του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου ζητούν τα πάντα ωσάν το 1974 να ήμαστε οι νικητές μετά το προδοτικό πραξικόπημα που μας τους έφερε. Και επανέρχομαι στη σήμερον.

Ο Πρόεδρος, έστω και διστακτικά, είναι υποχρεωμένος να εμπλακεί στις συνομιλίες παρά την εμπλοκή του στην τριμερή με τους Νετανιάχου και Μητσοτάκη και την εμμονή του για στρατιωτικοποίησή της νήσου για δήθεν αποτροπή. Δυστυχώς αυτό εξόργισε την Τουρκία που θεωρητικά επιμένει στα δύο κράτη και δημιουργεί προβλήματα και εντάσεις στη νεκρή ζώνη. Εμείς συγκρατημένα ελπίζουμε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε πείσμα των εραστών της προδοτικής διχοτόμησης, με τις ευχές όλου του κόσμου, εκπέμποντας αισιόδοξα μηνύματα χωρίς όμως τις ευλογίες των νανίσκων της μειοψηφίας του ακραίου ενδιάμεσου χώρου και ΕΛΑΜ. Η ευχή μας είναι η μετάλλαξη του ΝΧ –ελπίζουμε να μην είναι wishful thinking. Είναι η πεποίθησή μας ότι το Κυπριακό αυτή τη φορά μπορεί να λυθεί επιτέλους μετά από 52 χρόνια μέσα από μια συμβιβαστική λύση που θα ικανοποιεί τις δύο κοινότητες. Θα το πούμε για πολλοστή φορά και ας γινόμαστε φορτικοί, το πρόβλημα δεν είναι εισβολή-κατοχή αλλά πραξικόπημα-εισβολή-κατοχή, που σίγουρα οι ψευδοπατριώτες διχοτόμοι του status quo καμώνονται ότι ξεχνούν και λυσσομανούν με γελοία επιχειρήματα για κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας που εμείς έχουμε καταλύσει με το πραξικόπημα και τώρα τρέχουμε να μπαλώσουμε τα της προδοσίας. Έχουμε μείνει ένα μικροσκοπικό ελληνοκυπριακό νησάκι χωρίς καμιά διεθνή υπόληψη, αφού και αυτό κατάντησε ψευδοκράτος των κλεφταράδων. Ας ελπίσουμε ότι οι συνομιλίες που ευρίσκονται ενόψει θα έχουν θετικές προοπτικές και θα επιφέρουν καρπούς, παρ' όλα τα παρατράγουδα με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε προαναφέρει. Όλη η υφήλιος, από Αμερική μέχρι Ευρώπη και Ηνωμένα Έθνη, χαιρετίζει τις συνομιλίες ελπίζοντας σε λύση ΔΔΟ που θα φέρει την ειρήνη και την απαρχή μιας νέας πορείας στο νησί μας. Κύριοι της διχοτόμησης, ό,τι και να μας πείτε, είναι ηλίου φαεινότερον ότι δεν θέλετε λύση γιατί η λύση θα σας καταστήσει ανήμπορους να λειτουργήσετε στην Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Οι Τουρκοκύπριοι ανέβασαν στην εξουσία τον ΄Ερχιουρμαν με 65% αποδεικνύοντας τη θέλησή τους για λύση. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης τη θέληση των Ελληνοκυπρίων για λύση ΔΔΟ αφήνοντας εκτός νυμφώνος αυτούς των οποίων ο στόχος είναι το status quo, δηλαδή η διχοτόμηση, με τις ανείπωτες μελλοντικές συνέπειες για τον λαό μας. Όλα αυτά βεβαίως, και το τονίζουμε, με έναν συμβιβασμό εκατέρωθεν που -πιστεύω- μπορεί να υλοποιηθεί.

ΥΓ. Ας μην επαληθευτεί η ρήση του Γκουτέρες «καλή τύχη στον Βορρά και στον Νότο».

*ΒΑ, ΜΑ, PhD, πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού