Κλειδώνει σιγά-σιγά το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ο Αργυρός Ευαγγέλου

Στην τελική ευθεία μπαίνει σιγά-σιγά το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικός Συναγερμός στην Επαρχία Λάρνακας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026, καθώς συνεχίζονται οι ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων.

Την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026 στην Επαρχία Λάρνακας με τον Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε σήμερα ο Αργυρός Ευαγγέλου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Αργυρός Ευαγγέλου αναφέρει ότι κατάγεται από την Ορμήδεια και τους Αγίους Βαβατσινιάς και ότι έχει άμεση εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες της Λάρνακας, με πρώτο το αυξημένο κόστος ζωής και το στεγαστικό πρόβλημα των νέων.

Όπως σημειώνει, βασικές του προτεραιότητες αποτελούν επίσης η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη της επαρχίας.

«Πιστεύω σε μια πολιτική με ρεαλισμό και υπευθυνότητα, χωρίς μεγάλα λόγια και χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά με λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι, μέσα από την εμπειρία του στη στρατηγική επικοινωνία και την ενεργή του παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον πολιτισμό, θέλει να συμβάλει σε μια συλλογική προσπάθεια για μια Λάρνακα που προχωρά μπροστά με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό στην ποιότητα ζωής των πολιτών.