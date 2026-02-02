Τα 9 σημεία Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν και φτου ξανά που την αρχή

Σιγά που θα έμενε από κάτω ο δικός μας. Ο Έρχιουρμαν έβαλε 4 σημεία στο τραπέζι ως προϋπόθεση για επανέναρξη των συνομιλιών, ήρθε σαν τρένο ο δικός μας ο Χριστοδουλίδης και έβαλε 5 σημεία.

Αν αύριο ο Έρχιουρμαν έλθει να βάλει 6 προϋποθέσεις θα απαντήσουμε κι εμείς βάζοντας 7, καθότι κυρίες και κύριοι δεν είμεθα παρκάτου, ούτε αφήνουμε ιταμές προκλήσεις αναπάντητες. Κάτι σαν την Πάφος FC: έβαλε ένα προχθές και τόλμησε η καψερή η Σλάβια να ανταποδώσει. Τις επιστρέψαμε άλλα τρία λουκουμάκια παφίτικα original Yeroskipou. Εν ολίγοις νυν υπέρ πάντων ο αγών. Η ομάδα μας υπό τους κυρίους Κόμπο και Λετυμπιώτη έχει ήδη εκπονήσει μελέτη και έχει έτοιμες 100 προϋποθέσεις δίκην ρουκετοπόλεμου Μυτιλήνης, οι οποίες μπορούν να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εκτοξευθούν διά του γνωστού παραγγέλματος άρξασθε πυρ. Έχει να φάει ...προϋποθέσεις ο Έρχιουρμαν παρόμοιες με αυτές του Τάσσου λίγο πριν τα δημοψηφίσματα στις λεγόμενες διαπραγματεύσεις του αεροδρομίου Λευκωσίας. Έστελνε μια σελίδα παρατηρήσεις ο Ντε Σότο, απαντούσε με 40 σελίδες ο Τάσσος. Σε σημείο που ο διαπραγματευτής άρχισε να ρίχνει πέτρες, σπάζοντας και τα τελευταία τζάμια που έμειναν όρθια στο πρώτο και ιστορικό αεροδρόμιο της Κύπρου.

Οι προτάσεις

Μετά τη συνάντηση με την κ. Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε πάντως συγκρατημένος και έμεινε προς το παρόν στην πρόταση των πέντε σημείων που υπέβαλε κατά τη διάρκεια της κοινής συνάντησης με τον Έρχιουρμαν. Τη μαγκιά του την έδειξε κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Έκανε την Ολγκίν με το ζανίν ενώ ειρωνευόταν και τον Έρχιουρμαν του στυλ «ναι εγώ δεν ξέρω, ενώ εσείς τα ξέρετε όλα».

Τέλος πάντων το πρώτο σημείο της πρότασης του ΠτΔ αφορά την επαναβεβαίωση της βάσης λύσης του Κυπριακού, που θα στηρίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στην πολιτική ισότητα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Δεκεμβρίου. Ποια είναι η βάση λύσης του Κυπριακού; Είναι αυτό που λέμε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με το σωστό περιεχόμενο. Στις δύο ζώνες κατά πλειοψηφία θα ζουν οι δύο κοινότητες οι οποίες θα κάμνουν ό,τι θέλουν και γενικώς ό,τι τους κατεβεί, αφού η κάθε μία θα έχει τη δική της κυβέρνηση. Θα έχουμε και μια κοινή κυβέρνηση το βασικό καθήκον της οποίας θα είναι να τρέχει, όπως την συτζιά του Μαύρου, να καλύψει όλες τις βλακείες που θα κάμνει η κάθε τοπική κυβέρνηση χωριστά. Αυτό οι Ε/Κ δεν το δέχονται. Μιλάμε για κόκκινη γραμμή. Τόσα χρόνια σου λέει κάναμε -αφού είχαμε μόνοι μας την Κυπριακή Δημοκρατία- ό,τι μας κατέβαινε αλλά το πληρώσαμε πολύ ακριβά, με κουρέματα, με μνημόνια και διεθνή διασυρμό με εκείνα τα Full Support του Συλλούρη και τα μαύρα του Λακκοτρύπη και του Χαράλαμπου στο πρόσφατο Videogate. Τώρα θα βάλουμε τους Τ/Κ μέσα για να αρχίσουν να κάνουν τις δικές τους μαλακίες με αποτέλεσμα τώρα που μάθαμε εμείς (αν μάθαμε δηλαδή) να αρχίσουμε να πληρώνουμε από την αρχή και για τις μαλακίες των άλλων; Α πα πα!

Το δεύτερο σημείο της πρότασης Χριστοδουλίδη είναι να κάτσουν τα Ηνωμένα Έθνη και να ετοιμάσουν έγγραφο με όλες τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά. Καλά κύριε Πρόεδρε τι έν' τούτο το φτου ξανά που την αρκή; Αφού μας είπες ότι θα ξεκινήσουμε απ' εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, τώρα τι ψάχνεις; Τι νόημα υπάρχει να αρχίσουν ξανά τα Ηνωμένα Έθνη να ψάχνουν να βρουν όλες τις συγκλίσεις στο Κυπριακό, ας πούμε από το σχέδιο Γκάλι το 1991 μέχρι τα 6 σημεία Γκουτέρες στο Κραν Μοντανά το 2017; Αυτό αντιλαμβανόμαστε τον βολεύει τον Προεδράκο μας αφού σίγουρα δεν πρόκειται να προλάβουμε κάτι τέτοιο πριν τις προεδρικές του 2028. Μετά το 2028 και εφόσον εξασφαλίσουμε και τις ψήφους του ΕΛΑΜ, ο νέος Πρόεδρος θα μπορεί να ξεδιπλώσει όλες τις συγκλίσεις στο τραπέζι λεπτομερειακά για να συζητούμε μέχρι το 2033. Υπάρχει πολύς χρόνος για σκέψη και προβληματισμό για την απελευθέρωση της μικρής κατεχόμενής μας πατρίδας, οπότε πρέπει να αποφεύγονται βεβιασμένες αποφάσεις.

Τον χρόνο αυτό θα τον χρειαστούμε σίγουρα αφού το τρίτο σημείο της πρότασης του Προέδρου Χριστοδουλίδη προβλέπει ότι οι συγκλίσεις που αφορούν την εσωτερική πτυχή θα πρέπει να δοθούν στις δύο κοινότητες και όσες έχουν συμφωνηθεί να παραμείνουν στο έγγραφο, ενώ εκείνες της εξωτερικής πτυχής να τεθούν ενώπιον και των πέντε συμμετεχόντων στη διάσκεψη, ώστε να διατηρηθούν όσες έχουν εγκριθεί από όλους. Κάτσε γάρε ψόφα τώρα πότε θα ξεκαθαρίσει το πράμα και κυρίως θα διακριβωθεί ποιες αφορούν την εσωτερική και ποιες την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού και ποιες θα γίνουν δεκτές και ποιες όχι. Αυτή είναι μια διαδικασία για να ξεφορτωθείς συγκλίσεις που δεν θέλεις και όχι για να συμφωνήσεις στις συγκλίσεις που υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε παιδιά ότι χωρίς συγκλίσεις γιοκ, οπότε το πατριωτικό ΕΛΑΜ θα μπορεί να βροντοφωνάζει ότι τα σύνορά μας είναι στην Κερύνεια.

Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το πέμπτο σημείο της πρότασης του αφορά την ανακοίνωση του ανοίγματος τεσσάρων οδοφραγμάτων - στα Κόκκινα, τη Λουρουτζίνα, τη Μια Μηλιά και τη γραμμή Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιάς, όπως είχε εισηγηθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη διάσκεψη του Ιουλίου.

Οι 4 προϋποθέσεις Έρχιουρμαν

Από την πλευρά του ο Τουφάν Έρχιουρμαν βάζει ως πρώτη προϋπόθεση την αποδοχή της πολιτικής ισότητας, δηλαδή η ελληνική κυπριακή πλευρά πρέπει να αποδεχθεί την πολιτική ισότητα ως βάση κάθε διαδικασίας, χωρίς να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως η εκ περιτροπής προεδρία και η ουσιαστική συμμετοχή με δικαίωμα θετικής ψήφου. Βεβαίως ο κ. Έρχιουρμαν ξεχνά με ποιους έχει να κάνει στην κοινότητά του. Έχετε κύριε μου μορφωμένους πολιτικούς και τεχνοκράτες να χειριστούν τα καυτά θέματα της ατζέντας που χειρίζεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Αυτά σας τα εξήγησε ο Πρόεδρος Μακάριος από το 1960 όταν δεν σας έδινε τις θέσεις που αναλογούσαν στην τ/κ με βάση το Σύνταγμα. Πώς θα πορευτούμε δηλαδή χωρίς τεχνοκράτες; Έχετε έναν Λακκοτρύπη, έναν Χαράλαμπο να αναλάβουν τα θέματα εκείνα που απαιτούν λεπτή και διακριτική διαχείριση για να ολοκληρωθούν; Και τι θα γίνει με το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας; Θα έχει και αυτό εκ περιτροπής προεδρία; Δηλαδή έναν χρόνο η Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη και έναν χρόνο η Νίλντεν Μπεκτάς Έρχιουρμαν;

Ο κ. Έρχιουρμαν επίσης ζητά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες. Αυτό το κατανοούμε. Ο Χριστοδουλίδης βάζει χρονοδιαγράμματα με βάση τις προεδρικές εκλογές και όχι τη λύση του Κυπριακού, ο Έρχιουρμαν για να καβαλήσει κι αυτός στην πλάτη της Κυπριακής Δημοκρατίας θέτει χρονοδιάγραμμα λύσης πρώτα. Μεταξύ μας έχει δίκιο. Συνομιλούμε για λύση του Κυπριακού από το 1964. Δεν βαρέθηκαν όλοι αυτοί οι πολιτικάντηδες; Είναι γι' αυτό που Τουφάν Έρχιουρμαν θέλει να κόψει δρόμο και ζητά να μην επανεξετασθούν παλαιά συμφωνημένα θέματα, δηλαδή όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί σε προηγούμενους κύκλους διαπραγματεύσεων έως το Κραν Μοντανά.

Η τέταρτη προϋπόθεση του κυρίου Τουφάν μας προβληματίζει αφού ζητά εγγυήσεις ότι αν υπάρξει αποτυχία στις διαπραγματεύσεις δεν θα επιστρέψουμε στο status quo με τους Τουρκοκύπριους δηλαδή να παραμείνουν χωρίς αναγνώριση και δικαιώματα, όπως έγινε σε όλους τους γύρους διαπραγματεύσεων.

Εδώ μεταξύ μας φαίνεται ότι ο κ. Έρχιουρμαν έχει σοβαρό πρόβλημα. Τι εννοεί; Θα πάμε εμείς οι Ε/Κ σε διαπραγματεύσεις, δεν θα πάρουμε αυτό που θέλουμε και από πάνω θα πάρουν αναγνώριση και κράτος οι Τουρκοκύπριοι; Τι πίνει και δεν μας δίνει ο Τ/Κ ηγέτης; Λεβέντη μου το status quo είναι η άγκυρα ασφαλείας για μας τους Ε/Κ. Ναι στη συζήτηση ναι στη λύση (λέμε τώρα) αλλά αν δεν καταλήξουμε θα μείνετε ψευδοκράτος. Θα σας πιάνουν ψευδοπονοκέφαλοι και θα πίνετε ψευδοπανατόλ να σας περάσει.