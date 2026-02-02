Καθορίστηκε η ημερομηνία συνάντησης Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμαν

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, στις 11:00, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και στο πλαίσιο των ημερομηνιών που είχαν τεθεί προς διευθέτηση μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή.

Η συνάντηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για διατήρηση του διαύλου επικοινωνίας και για ουσιαστική προώθηση της διαδικασίας, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο κ. Έρχιουρμαν είχε προτείνει στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να συναντηθούν και όταν δεν θα είναι παρούσα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν κι αυτός είχε αποδεχθεί.