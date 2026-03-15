Η ευρωπαϊκή ομπρέλα ασφαλείας και το Κυπριακό

Η σταδιακή δημιουργία μιας πολυεπίπεδης «ομπρέλας ασφαλείας» στην Ανατολική Μεσόγειο, με την παρουσία αεροπλανοφόρων, φρεγατών, μαχητικών αεροσκαφών και προηγμένων συστημάτων αεράμυνας για προστασία κατά κύριο λόγο της Κύπρου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στην περιοχή. Η στρατιωτική κινητοποίηση ευρωπαϊκών και συμμαχικών δυνάμεων γύρω από την Κύπρο δεν συνιστά απλώς αντίδραση σε επιμέρους κρίσεις της Μέσης Ανατολής ή σε περιστατικά απειλών. Αντιθέτως, αντανακλά μια βαθύτερη μετατόπιση στον τρόπο που η Ευρώπη αντιλαμβάνεται την ασφάλεια της Μεσογείου και, κατ' επέκταση, τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας.

Στο νέο αυτό πλαίσιο αναδύονται τρεις στρατηγικές τάσεις που επηρεάζουν άμεσα όχι μόνο την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Η γαλλική επιδίωξη ανάληψης ηγετικού ρόλου στην ευρωπαϊκή άμυνα, η διαφορετική γεωπολιτική ανάγνωση της ασφάλειας μεταξύ ευρωπαϊκού κέντρου και νότου, και η ελληνική στρατηγική για ενίσχυση του γεωπολιτικού της βάθους στην περιοχή μέσω συμμαχιών και τεχνολογικής καινοτομίας.

Γαλλία και ευρωπαϊκή άμυνα

Η πρώτη διάσταση αφορά τη σαφή προσπάθεια της Γαλλίας να εδραιωθεί ως ηγεμονική δύναμη της ευρωπαϊκής άμυνας. Το Παρίσι εδώ και χρόνια επιδιώκει να μετατρέψει την έννοια της «στρατηγικής αυτονομίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένη πολιτική πραγματικότητα. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε δύο πυλώνες, την προβολή στρατιωτικής ισχύος εκτός της γαλλικής επικράτειας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας υπό γαλλική ηγεσία. Η Ανατολική Μεσόγειος προσφέρει το ιδανικό πεδίο για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.

Η παρουσία γαλλικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις στενές αμυντικές σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, επιτρέπει στη Γαλλία να εμφανίζεται ως ο βασικός ευρωπαϊκός εγγυητής ασφάλειας στη Μεσόγειο. Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο. Έχει σαφείς πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις, καθώς συνδέεται με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος που οι γαλλικές εταιρείες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Για την Κύπρο, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Η γαλλική παρουσία ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση της ασφάλειας του νησιού και δημιουργεί μια μορφή έμμεσης στρατηγικής προστασίας. Ταυτόχρονα, όμως, εντάσσει την Κύπρο σε έναν ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό που υπερβαίνει το ίδιο το κυπριακό ζήτημα. Το νησί μετατρέπεται σταδιακά σε κρίσιμο κόμβο της ευρωπαϊκής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που αυξάνει τη στρατηγική του αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαϊκός νότος

Η δεύτερη τάση αφορά τη διαφορετική γεωγραφική αντίληψη της ασφάλειας εντός της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου αντιλαμβάνονται τις απειλές κυρίως μέσα από το πρίσμα της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Για την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η αστάθεια στη Βόρεια Αφρική, η ενεργειακή ασφάλεια και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Αντίθετα, για τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης η κύρια απειλή προέρχεται από την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Αυτή η διαφοροποίηση προτεραιοτήτων δημιουργεί μια διπλή στρατηγική γεωγραφία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια πλευρά βρίσκεται το ανατολικό μέτωπο και από την άλλη η Μεσόγειος. Η Κύπρος βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου αυτές οι δύο γεωπολιτικές αντιλήψεις συναντώνται. Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άκρη της Μεσογείου, το νησί λειτουργεί ταυτόχρονα ως ευρωπαϊκό σύνορο και ως γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή. Η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή αντανακλά την προσπάθεια να ενσωματωθεί η Μεσόγειος στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής σκέψης.

Η Αθήνα

Η τρίτη σημαντική εξέλιξη αφορά την ελληνική στρατηγική για την ενίσχυση του ρόλου της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει το γεωπολιτικό της βάθος στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας στενότερα την ασφάλεια της Ελλάδας με την ασφάλεια της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τόσο η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων όσο και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» προβάλλεται ως ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά συστήματα αυτής της κατηγορίας που έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες. Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών δεν έχει μόνο στρατιωτική σημασία. Ενισχύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής και να παρουσιάζεται ως πάροχος ασφάλειας στην περιοχή. Η ελληνική στρατηγική συνδέεται άμεσα με το Κυπριακό. Η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργεί ένα ευρύτερο πλαίσιο αποτροπής απέναντι στην Τουρκία και ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας.

Το Κυπριακό

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Από μια πρώτη ανάγνωση, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας. Η Κυπριακή Δημοκρατία παύει να εμφανίζεται ως ένα μικρό και ευάλωτο κράτος της περιφέρειας και αποκτά μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτήσει ουσιαστικότερο ρόλο στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βασικός εγγυητής μιας μελλοντικής συμφωνίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε και τη δομή του συστήματος εγγυήσεων που ισχύει από το 1960, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση στο ζήτημα της ασφάλειας της Κύπρου.

Ωστόσο, η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα δημιουργεί και αντίθετες δυναμικές. Η αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή μπορεί να ενισχύσει την αποτροπή, αλλά ταυτόχρονα ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γεωπολιτική πόλωση. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται την ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Γαλλίας, καθώς και τη διεύρυνση της ευρωπαϊκής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως μια εξέλιξη που περιορίζει τη δική της στρατηγική επιρροή. Σ' ένα τέτοιο περιβάλλον, η Άγκυρα μπορεί να επιλέξει να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική της παρουσία στα κατεχόμενα ή να υιοθετήσει πιο επιθετική διπλωματική στάση στο Κυπριακό. Η δυναμική αυτή θα μπορούσε να δυσκολέψει τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, υπάρχει και μια βαθύτερη γεωπολιτική διάσταση. Όσο περισσότερο η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε χώρο ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος το Κυπριακό να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο παιχνίδι ισχύος. Σε μια τέτοια περίπτωση, η επίλυση του προβλήματος θα εξαρτάται όχι μόνο από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά και από τις στρατηγικές ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Οι προκλήσεις

Η πρόκληση για τη Λευκωσία είναι να αξιοποιήσει τη νέα στρατηγική αξία της Κύπρου χωρίς να επιτρέψει τη μετατροπή του νησιού σε απλό πεδίο ανταγωνισμού. Η ευρωπαϊκή διάσταση της ασφάλειας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον συνδυαστεί με μια ενεργή διπλωματική στρατηγική που θα επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών. Η «ομπρέλα ασφαλείας» που αναπτύσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποτελεί μόνο στρατιωτική πραγματικότητα. Αντανακλά μια βαθύτερη μετατόπιση της γεωπολιτικής ισορροπίας στην περιοχή και τη σταδιακή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα ασφάλειας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως αμερικανική αρμοδιότητα.

Συμπερασματικά, μέσα σ' αυτό το νέο περιβάλλον, το Κυπριακό αποκτά μια διαφορετική γεωπολιτική διάσταση. Η επίλυσή του δεν αφορά πλέον μόνο τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας ή τη συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων στο νησί. Συνδέεται πλέον άμεσα με την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το αν αυτή η νέα πραγματικότητα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μια βιώσιμη λύση ή ως παράγοντας περαιτέρω στασιμότητας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιλέξει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στο Κυπριακό και από το αν οι περιφερειακές δυνάμεις θα επιλέξουν τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης. Σε κάθε περίπτωση, η γεωπολιτική σημασία της Κύπρου φαίνεται να αυξάνεται, και μαζί της αυξάνεται και το βάρος των αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον του νησιού.