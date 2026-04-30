Νέα σελίδα για τον Χάρη Γεωργιάδη: Αναλαμβάνει καθήκοντα Non-Executive Director στην ECM

Η ECM Fund Management ανακοίνωσε τον διορισμό του βουλευτή του ΔΗΣΥ και πρώην Υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, στη θέση του Non-Executive Director στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η εταιρεία αναφέρει ότι ο διορισμός του εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, με έμφαση στην αξιοποίηση εμπειρίας σε θεσμικά και μακροοικονομικά ζητήματα μέσω μη εκτελεστικού ρόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην ανάρτηση που έγινε στη σελίδα της ECM Partners στο LinkedIn αναφέρεται ότι «ο κ. Γεωργιάδης διαθέτει εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών σε θέματα δημόσιας πολιτικής και διεθνών χρηματοοικονομικών. Από το 2013 έως το 2019 υπηρέτησε ως Υπουργός Οικονομικών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρισκόταν αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις». Προστίθεται ακόμα ότι «στο πλαίσιο αυτό, είχε την ευθύνη για την προώθηση δημοσιονομικών και τραπεζικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη σταθεροποίηση και την ανάκαμψη της οικονομίας».

Επιπλέον αναφέρεται στη συμμετοχή του ως εκπρόσωπος της Κύπρου στο Eyurogroup και στο ECOFIN. «Το 2014 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ενώ είχε επίσης συμμετοχή ως διοικητής στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα, είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στο παρόν στάδιο, όπως σημειώνεται, ο κ. Γεωργιάδης είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης και δραστηριοποιείται σε συμβουλευτικό ρόλο, καθώς και σε οικογενειακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο.