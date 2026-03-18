Ο Γκουτέρρες δεν είναι Μαντέλα

Έστειλε μερικά μηνύματα πλαγίως στο Ιράν ο Τραμπ, ο οποίος μετάνιωσε οικτρά, που μπήκε σε αυτό τον πόλεμο με το Ιράν όταν δεν είδε την ανταπόκριση, που περίμενε. Λέγοντας πως «αν σταματήσετε τον πόλεμο, θα σταματήσουμε και εμείς». Το Ιράν αρνήθηκε, λέει. Δεν σταματά. Θέτει όρους. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτεί αυτούς τους όρους ο Τραμπ. Αν τους αποδεχτεί, θα παραδεχτεί ευθέως την ήττα. Γι’ αυτό απειλεί το Ιράν λέγοντας «θα σας ισοπεδώσουμε». Διαθέτει, λέει, μια πρωτόγνωρη οπλική δύναμη. «Παρακολουθήστε τι θα πάθουν αυτοί οι τρελοί βρομιάρηδες», ανακοινώνει στον κόσμο.

Όσον αφορά το Ισραήλ, οι ξένοι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην χώρα, λένε πως «ουσιαστικά τώρα κατάλαβαν οι Ισραηλινοί τι σημαίνει πόλεμος». Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στο Τελ Αβίβ. Κάποιες εικόνες θυμίζουν τη Γάζα. Δεν περίμεναν καθόλου αυτή την καταστροφή. Είναι σαστισμένοι. Τι θα κάνουν απ’ εδώ και μπρος; Θα ενεργοποιήσουν τα πυρηνικά τους όπλα; Θα ρίξουν πυρηνική βόμβα στο Ιράν; Υπάρχουν και τέτοιες φήμες! Επειδή είναι ένα κράτος με προνόμια, διαθέτει και πυρηνικά το Ισραήλ. Δεν μειώνεται η ένταση του πολέμου. Αυξάνεται. Στο Ακρωτήρι σημαίνουν οι σειρήνες του συναγερμού. Αυτό το καλοκαίρι δεν θα δει και πολλούς τουρίστες το νησί αυτό. Ούτε εκείνη η πλευρά, ούτε αυτή.

Το Ισραήλ ασκεί πιέσεις στον Τραμπ, για να βάλει την Τουρκία σε αυτό τον πόλεμο. Έστειλαν, λέει, μια μυστική έκθεση στον Λευκό Οίκο λέγοντας, πως «δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο χωρίς την Τουρκία». Η Τουρκία είναι γείτονας του Ιράν. Έχει χερσαία σύνορα πεντακοσίων χιλιομέτρων. Μπορεί να χτυπήσει το Ιράν και από την ξηρά, όχι μόνο από αέρος. Όμως, προς το παρόν δεν το τολμά αυτό. Λέω προς το παρόν, διότι ακόμα δεν είμαι βέβαιος αν θα μπει ή αν δεν θα μπει σε αυτό τον πόλεμο η Τουρκία. Διότι αυτή είναι η στιγμή, που ο Τραμπ χρειάζεται τη στήριξη της Τουρκίας. Αν δεν πείσει τον Έρντογαν με γλυκά λόγια, μπορεί να καταφύγει σε απειλές για να τον πείσει. Κρατάει στα χέρια του μεγάλα ατού κατά του Έρντογαν. Αν θέλει, μπορεί να κατασχέσει την δισεκατομμυρίων περιουσία του Έρντογαν, που βρίσκεται σε τράπεζες του κόσμου. Θα πει πως είναι βρόμικο χρήμα και θα την κατάσχει. Μάλιστα μπορεί να κατηγορήσει τον Έρντογαν ως εγκληματία πολέμου, επειδή συνεργάστηκε με τζιχαντιστές τρομοκράτες. Μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση το σουλτανάτο του Έρντογαν στην Τουρκία. Προς το παρόν δεν τα κάνει αυτά. Αλλά αν δει ότι δεν θα μπορέσει να αναγκάσει τον Έρντογαν να κάνει αυτό που θέλει με γλυκιά γλώσσα, δεν θα διστάσει να τα κάνει. Μπορεί ακόμα και να ζητήσει απόσυρση των στρατευμάτων του από την Κύπρο. Ενόσω επιδεινώνεται η θέση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε αυτό τον πόλεμο, τόσο πιο κρίσιμη γίνεται και η θέση του Έρντογαν. Ο Χακάν Φιντάν φαίνεται έτοιμος, να κάνει αυτό, που θέλουν οι ΗΠΑ. Ακριβώς εδώ να σταματήσουμε και να υποβάλουμε ένα ερώτημα: «Από πού και από ποιον έρχονται οι πύραυλοι, που εκτοξεύονται κατά της Τουρκίας;» Ιδού εκτοξεύθηκε και τρίτος πύραυλος. Το Ιράν λέει «δεν τον έριξα εγώ». Το αρνείται κατηγορηματικά. Αν τους έριχνε το Ιράν, δεν θα το έλεγε; Οι αξιωματούχοι στην Τουρκία επιμένουν, ότι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Το Ιράν απευθύνει έκκληση στην Τουρκία, λέγοντας «να συνεργαστούμε τεχνικά και να βρούμε μαζί εκείνον, που τους εκτόξευσε». Όμως, δεν βρίσκει ανταπόκριση αυτή η έκκληση. Εγώ πιστεύω, πως η εκτόξευση αυτών των πυραύλων είναι έργο εκείνων, που θέλουν να βάλουν σώνει και καλά στον πόλεμο την Τουρκία. Προσπαθούν, να δημιουργήσουν κάποιον λόγο με προκλήσεις, για να μπει στον πόλεμο η Τουρκία. Αυτά είναι έργο εκείνων που λένε «δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο αν δεν μπει η Τουρκία σε αυτόν». Μπορεί να είναι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Φαίνεται πως θα προκύψει μια έκπληξη και από αυτό.

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κοιτάξτε τι άλλο υπάρχει ακόμα. Φέτος, η Τουρκία έδωσε στον Γκουτέρρες το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Ατατούρκ. Και ο Γκουτέρρες πήγε στην Άγκυρα και παρέλαβε αυτό το βραβείο από τα χέρια του Ταγίπ Έρντογαν. Κάποτε η χούντα του φασίστα Κενάν Εβρέν θέλησε να δώσει το Βραβείο Ατατούρκ στον Μαντέλα. Αλλά ο Μαντέλα δεν δέχθηκε το βραβείο του φασιστικού καθεστώτος. Ο Γκουτέρρες δεν είναι Μαντέλα. Έτσι δεν είναι;