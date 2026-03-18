To Ιράν υπόσχεται εκδίκηση για τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, απείλησε την Τετάρτη να εξαπολύσει «αποφασιστικά και λυπηρά» αντίποινα για τη δολοφονία του αρχηγού ασφαλείας Αλί Λαριτζανί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. «Η απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας θα είναι αποφασιστική και λυπηρή», δήλωσε ο Χαταμί σε ανακοίνωσή του.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ισχυρή στρατιωτική δύναμη του Ιράν που είναι ξεχωριστή από τον στρατό, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη ότι εκτόξευσαν πυραύλους στο κεντρικό Ισραήλ «σε εκδίκηση για το αίμα του μάρτυρα Δρ Αλί Λαριτζάνι και των συντρόφων του».

Πηγή: AFP