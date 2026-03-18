Η φωτογραφία είχε γίνει σύμβολο της καταστολής των διαδηλώσεων στο Γκεζί: Ένας αστυνομικός ρίχνει χημικά στη «γυναίκα με τα κόκκινα» κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη, ενός κύματος αμφισβήτησης κατά της εξουσίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τότε πρωθυπουργού της Τουρκίας και νυν προέδρου, που είχε συγκλονίσει την άνοιξη του 2013 την Τουρκία.

Ήταν η Τζεϊντά Σουνγκούρ, μία κοπέλα που βρισκόταν στο πάρκο Γκεζί, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα και κρατώντας μία λευκή τσάντα, αλλά ο φωτογραφικός φακός την έπιασε την ώρα που -για κανέναν προφανή λόγο- της έριχνε σπρέι πιπεριού ο αστυνομικός.

Τουρκία: Ο αστυνομικός που στις διαδηλώσεις στο Γκεζί έριξε χημικά στη «γυναίκα με τα κόκκινα» καταδικάστηκε να φυτεύσει 300 δέντρα