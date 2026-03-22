Αφθώδης πυρετός και πολιτικός διαχωρισμός

Ο αφθώδης πυρετός, ανεξαρτήτως του πού εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, είτε σε φάρμα στην κατεχόμενη Λάπηθο είτε σε μονάδα της Λάρνακας, έχει ήδη αναδείξει μια σκληρή πραγματικότητα που η κυπριακή κοινωνία συχνά αποφεύγει να αντιμετωπίσει κατάματα. Οι επιδημίες δεν αναγνωρίζουν πολιτικά σύνορα, δεν σταματούν σε οδοφράγματα και δεν υπακούουν σε διοικητικές γραμμές. Ο τρόπος μετάδοσης του ιού, ιδιαίτερα στην περίπτωση του αφθώδους πυρετού, καθιστά ακόμη πιο εμφανή αυτή τη διαπίστωση, αφού πρόκειται για έναν ιό που μπορεί να μεταφερθεί με τον αέρα, να διασπαρεί μέσω ζώων, ανθρώπων, οχημάτων και εξοπλισμού και να εξαπλωθεί ταχύτατα σε μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις.

Η συζήτηση που άνοιξε γύρω από την προέλευση του ιού, αν και κατανοητή σε ένα πρώτο επίπεδο, κινδυνεύει να αποπροσανατολίσει από το ουσιαστικό ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. Η εμμονή στον εντοπισμό της «πρώτης εστίας» μπορεί να εξυπηρετεί πολιτικές ή επικοινωνιακές σκοπιμότητες, δεν συμβάλλει όμως ουσιαστικά στην ανάσχεση της εξάπλωσης. Αντίθετα, ενδέχεται να καλλιεργήσει μια ψευδαίσθηση ελέγχου, την ώρα που η πραγματική πρόκληση βρίσκεται αλλού και αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συντονισμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου αντιμετώπισης.

Η επίκληση της ύπαρξης οδοφραγμάτων ή της πολιτικής πραγματικότητας στη βόρεια Κύπρο ως δικαιολογία για περιορισμένη ή αποσπασματική δράση, δεν αντέχει σε σοβαρή ανάλυση. Τα οδοφράγματα ρυθμίζουν τη διακίνηση ανθρώπων και σε κάποιο βαθμό αγαθών, δεν αποτελούν όμως βιολογικά φίλτρα ούτε περιβαλλοντικά σύνορα. Ο αέρας που μεταφέρει τον ιό κινείται ελεύθερα σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού, όπως και τα άγρια ζώα ή οι φυσικές διεργασίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς μετάδοσης. Η γεωγραφία της Κύπρου παραμένει ενιαία, ανεξαρτήτως πολιτικών διαιρέσεων, και το ίδιο ισχύει για τα οικοσυστήματα και τους κινδύνους που τα διαπερνούν.

Πρακτική αναγκαιότητα

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για μια παγκύπρια προσέγγιση στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού δεν αποτελεί απλώς μια ιδεαλιστική πρόταση, αλλά μια πρακτική αναγκαιότητα. Η αποτελεσματική επιτήρηση της νόσου, η ανταλλαγή πληροφοριών, ο συντονισμός μέτρων βιοασφάλειας, οι κοινές απόζημιώσεις σε Ε/Κ και Τ/Κ κτηνοτρόφους και η έγκαιρη παρέμβαση προϋποθέτουν συνεργασία πέραν των πολιτικών διαχωρισμών. Χωρίς αυτή τη συνεργασία, τα κενά που δημιουργούνται σε μία περιοχή του νησιού μπορούν εύκολα να υπονομεύσουν τις προσπάθειες στην άλλη. Αν ακόμα η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ήταν αρνητική και δεν παρεμπόδιζε με διάφορες δικαιολογίες τους ελέγχους της εταιρίας Bureau Veritas για τον έλεγχο της ποιότητας του χαλλουμιού, ίσως ο αφθώδης πυρετός να εντοπιζόταν εν τη γενέσει του και κυρίως να αντιμετωπιζόταν αποτελεσματικά σε παγκύπρια κλίμακα. Οι μηχανισμοί ελέγχου ποιότητας, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα ΠΟΠ όπως το χαλλούμι, δεν αφορούν μόνο τη συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές. Αποτελούν ταυτόχρονα ένα δίκτυο επιτήρησης της υγείας των ζώων και των συνθηκών παραγωγής. Μέσα από τέτοιους ελέγχους μπορούν να εντοπιστούν νωρίς ανωμαλίες, να καταγραφούν ύποπτα περιστατικά και να ενεργοποιηθούν διαδικασίες πρόληψης πριν μια ασθένεια λάβει διαστάσεις κρίσης.

Κορωνοϊός

Η εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού προσφέρει ένα χρήσιμο προηγούμενο. Παρά τις δυσκολίες και τις πολιτικές ευαισθησίες, υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες επιτεύχθηκε ένας μίνιμουμ βαθμός συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό δεν έγινε χωρίς προβλήματα ούτε με απόλυτη αποτελεσματικότητα, ωστόσο απέδειξε ότι, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και επίγνωση του κοινού κινδύνου, μπορούν να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να αξιοποιηθεί αυτή η εμπειρία, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τα λάθη του παρελθόντος. Η διαχείριση μιας ζωονόσου όπως ο αφθώδης πυρετός, δεν μπορεί να περιοριστεί σε οριζόντια και συχνά πρόχειρα μέτρα, όπως το κλείσιμο οδοφραγμάτων ή οι γενικευμένοι περιορισμοί μετακινήσεων, όπως έγινε με την πανδημία της γρίππης. Τέτοιες κινήσεις μπορεί να δημιουργούν την εντύπωση αποφασιστικότητας, όμως στην πράξη συχνά έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, αύξηση της καχυποψίας και σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Αντίθετα, απαιτείται μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στις μονάδες εκτροφής, την ιχνηλάτηση των επαφών και των μετακινήσεων ζώων, καθώς και την ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών. Γι αυτό απαιτείται απόλυτη ειλικρίνεια μεταξύ των δύο περιοχών στην Κύπρο ούτως ώστε τα όποια μέτρα ληφθούν, να ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα επί του εδάφους. Παράλληλα, είναι κρίσιμο να υπάρχει διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πανικού ή παραπληροφόρησης.

Οικονομία

Η οικονομική διάσταση της κρίσης δεν μπορεί επίσης να αγνοηθεί. Ο αφθώδης πυρετός έχει τη δυνατότητα να πλήξει σοβαρά την κτηνοτροφία, να επηρεάσει τις εξαγωγές και να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία. Για μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου η παραγωγή προϊόντων όπως το χαλλούμι αποτελεί σημαντικό πυλώνα, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνες. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συντονισμένη δράση, καθώς η αποτυχία σε ένα μέρος του νησιού μπορεί να έχει αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας.

Τι δείχνει η περίπτωση της Τσεχίας η οποία επλήγη από τη νόσο από το Μάιο 2025 - Φεβρουάριο 2026; Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο αφθώδης πυρετός λειτουργεί ως οικονομικός πολλαπλασιαστής κρίσης. Δεν πλήττει μόνο τα ζώα, αλλά, διακόπτει εμπορικές ροές, προκαλεί απώλεια εισοδήματος, επιβαρύνει το κράτος με τεράστιες αποζημιώσεις και δημιουργεί αβεβαιότητα στην αγορά. Επιπλέον καταρρακώνει την ψυχολογία της αγοράς και ρίχνει την κατανάλωση. Παρότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης, η κρίση οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος, προκάλεσε στροφή σε εισαγόμενα προϊόντα, και αύξησε τη δυσπιστία προς τις εγχώριες παραγωγές, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την πίεση στους ντόπιους παραγωγούς. Γι αυτό το λόγο, η Τσεχία αποδέκτηκε πλήρως τα πρωτόκολλα της ΕΕ που προνοούν σε περιπτώσεις υποψίας ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, α) επιβολή θανατώσεων ζώων (culling), ακόμη και σε υγιή κοπάδια, β) την απαγόρευση στις μετακινήσεις ζώων και γ) την επιβολή καραντίνας σε ολόκληρες εκμεταλλεύσεις.

Η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την Κύπρο. Δείχνει ότι:

το πρόβλημα δεν είναι μόνο υγειονομικό, αλλά βαθιά οικονομικό και πλήττει και τις 2 κοινότητες

η καθυστέρηση στη διαχείριση αυξάνει εκθετικά το κόστος για ολόκληρη τη χώρα

οι εξαγωγές και η φήμη της χώρας είναι εξαιρετικά ευάλωτες και μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Και πολιτικό

Την ίδια στιγμή, η διαχείριση της κρίσης αγγίζει και βαθύτερα πολιτικά ζητήματα. Η εύκολη καταφυγή σε μέτρα όπως το κλείσιμο των οδοφραγμάτων (που απαιτεί το ΕΛΑΜ) δεν είναι ουδέτερη επιλογή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ενισχύει αφηγήματα που ευνοούν την παγίωση της διαίρεσης, παρουσιάζοντας την απομόνωση ως λύση. Ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του και ενδέχεται να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ελέγχου. Σημαίνει όμως ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αναλογικά, στοχευμένα και βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα κινδύνου. Η διαχείριση μιας επιδημίας απαιτεί λεπτές ισορροπίες μεταξύ προστασίας της δημόσιας υγείας, διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας και αποφυγής περιττών περιορισμών που μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Σε τελική ανάλυση, ο αφθώδης πυρετός λειτουργεί ως ένας καθρέφτης που αποκαλύπτει τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες της κυπριακής κοινωνίας και πολιτείας. Αναδεικνύει τα όρια των υφιστάμενων δομών, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για πιο ώριμες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις. Η πρόκληση δεν είναι μόνο υγειονομική ή οικονομική, αλλά και πολιτική και κοινωνική.

Η Κύπρος καλείται να διαχειριστεί μια κρίση που, από τη φύση της, υπερβαίνει τις γραμμές διαίρεσης. Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση δεν μπορεί να είναι η αναδίπλωση πίσω από αυτές τις γραμμές, αλλά η αναγνώριση της κοινής ευθύνης και του κοινού συμφέροντος. Μια παγκύπρια στρατηγική, βασισμένη στη συνεργασία, την επιστήμη και τον ρεαλισμό, αποτελεί όχι μόνο την πιο αποτελεσματική, αλλά και τη μόνη βιώσιμη οδό για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον. Ο τρόπος με τον οποίο η Κύπρος, οι Ε/Κ και οι Τ/Κ διαχειρίστηκαν τότε τον Κορωνοιό και σήμερα τον αφθώδη πυρετό, δυστυχώς δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα κοινά μας προβλήματα δυστυχώς δεν δημιουργούν κουλτούρα συνεργασίας, αλλά βαθαίνουν την καχυποψία και τον διαχωρισμό.